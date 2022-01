Saiba qual o Instagram dos participantes do BBB 22

Participantes do BBB 22 estão fazendo sucesso no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

A Globo finalmente anunciou na última sexta-feira (14) os novos brothers que vão disputar o prêmio de R$1,5 milhão. Poucas horas depois da divulgação, alguns dos participantes do BBB 22 já haviam acumulado milhões de novos seguidores no Instagram. Abaixo, veja como segui-los e os números.

Laís Caldas – Participantes do BBB 22 Instagram

Logo no primeiro anúncio, os brothers do pipoca já começaram a ver o número de seguidores subirem nas redes. Laís Caldas, primeira sister a ser divulgada, tinha 16 mil seguidores no Instagram. Agora, o número ultrapassa os 400 mil. Ela compartilha especialmente conteúdo voltado para sua área de formação, Medicina com especialização em Dermatologia, e também cliques da vida pessoal.

Instagram: @dr.laiscaldass

Luciano Estevan

Luciano Estevan é mais um participante do Pipoca que viu os números crescerem. Antes de entrar na casa, o brother era seguido por 14 mil pessoas no Instagram. Depois do anúncio, o número saltou para mais de 200 mil. Na bio do perfil, ele declara ser bissexual e também “Sou extremamente Bonito!”. Não faltam fotos sem camisa na rede social dele.

Instagram: @lucianoestevan

Jessilane Alves – Participantes do BBB 22 Instagram

A sister começou o BBB 22 com cerca de 9 mil seguidores. Agora, ela já soma mais de 300 mil pessoas que a acompanham na rede. A sister gosta de compartilhar fotos de biquíni e viagens, e também momentos com a família. Nas redes sociais, os fãs do programa já a elegeram como uma das favoritas.

Instagram: @notassobrejessi

Eliezer

Eliezer faz o estilo influenciador digital nas redes- não faltam fotos de viagens nas Maldivas e Jalapão, por exemplo. No ano passado, ele até fez uma retrospectiva da participação da ex-BBB Juliette. Inicialmente, era seguido por mais de 8 mil pessoas e teve um salto para 173 mil após o anúncio de seu nome.

Instagram:@eusouoeli

Eslovênia Marques – Participantes do BBB 22 Instagram

O curioso nome de Eslovênia tem chamado atenção do público nas redes sociais. Ela começou o BBB 22 com 59 mil seguidores e agora já soma mais de 500 mil. A sister já era conhecida por ser Miss Pernambuco 2018 e por trabalhar como modelo e influenciadora digital.

Instagram: @eslomarques

Lucas Bissoli

Lucas já tinha 6 mil seguidores antes do BBB 22 e agora o número ultrapassa os 150 mil. O brother tem poucas publicações na rede, algumas já sobre sua participação no reality show. Ele também mostra alguns cliques de viagens, família e amigos.

Instagram: @bissolilucas

Bárbara Heck – Participantes do BBB 22 Instagram

A gaúcha Bárbara também já atuava como influenciadora digital antes mesmo do BBB 2. A gaúcha de Novo Hamburgo já somava 218 mil pessoas e agora o número chegou em 400 mil. Em sua bio, ela se defini como “módeli holística participante do BBB 22”.

Instagram: @ba.heck

Arthur Aguiar

Arthur Aguiar já acumulava mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e ganhou mais 100 mil depois do anúncio. Nas últimas semanas, o famoso tem divulgado bastante seus trabalhos na música, inclusive a faixa em que pede perdão para Maira Cardi em que diz “ nem sei quantas vezes que eu te traí, te peço perdão por tudo que eu fiz”.

Instagram: @arthuraguiar

Rodrigo Mussi – Participantes do BBB 22 Instagram

Parte do Pipoca, Rodrigo Mussi começou o BBB 22 com 20 mil seguidores. Depois do anúncio, mais de 170 mil pessoas passaram a acompanhá-lo. Os fãs do programa se sensibilizaram nas redes sociais com a história de vida do brother, que foi expulso da casa da mãe aos 12 anos e rejeitado pelo pai aos 17.

Instagram: @rodrigo.mussi

Natália Deodato

A mineira Natália tinha, antes do anúncio de sua participação no BBB 22, 21 mil seguidores. Agora, ela ultrapassa o número de 150 mil. Apesar do crescimento no número de seguidores, ela foi uma das sisters ‘canceladas’ por seguir Jair Bolsonaro e páginas de direita no Instagram.

Instagram: @deonaty_

Vinícius – Participantes do BBB 22 Instagram

Vinícius foi o participante que mais ganhou seguidores desde o anúncio de seu nome e o número não para de subir. No momento em que seu nome foi divulgado, Vini tinha 42 mil seguidores. Agora, ele já conta com 1 milhão de fãs no Instagram. Cleo e Carlinhos Maia são alguns dos famosos que já foram nas redes do cearense demonstrar apoio.

Instagram: @vyniof

Pedro Scooby

Por ser um dos mais famosos atletas do Brasil, Pedro Scooby já começou o programa com 1 milhão e 900 mil seguidores e ganhou 100 mil desde o anúncio de seu participação. Quem também tem ganhado muitos seguidores no Instagram é a ex-esposa do confiando, Luana Piovani, mas a atriz já disse que não vai comentar o reality.

Instagram: @pedroscooby

Brunna Gonçalves – Participantes do BBB 22 Instagram

A carioca tem 30 anos e por ser famosa, já entrou na casa com uma legião de seguidores e soma mais de 3,5 milhões de fãs. Após a revelação da participação, a bailarina ganhou mais 200 mil pessoas que a acompanham. Em seu Instagram, a esposa de Ludmilla compartilha dicas de moda, cabelo e beleza.

Instagram: @brunnagoncalves

Paulo André – Participantes do BBB 22 Instagram

Paulo André era seguido por 80 mil pessoas antes de entrar no BBB. Depois do Big Day, ganhou mais de 155 mil seguidores no Instagram. O atleta também foi ‘cancelado’ quando internautas descobriram tweets antigos, em que o brother disse falas machistas e homofóbicas. As publicações já foram apagadas pelos administradores.

Instagram: @iampauloandre

Maria

A atriz e cantora Maria começou o BBB 22 com 1 milhão e 100 mil seguidores e desde o anúncio, ganhou mais 200 mil. Ela também tem poucas publicações na rede e foca na divulgação de deus trabalhos como cantora, além de algumas selfies.

Instagram: @eumaria

Douglas Silva

Mais um membro do grupo Camarote, Douglas Silva começou o BBB 22 com 350 mil seguidores e ganhou mais 120 mil depois do Big Day. O ator sempre aparece ao lado das filhas, Maria Flor e Morena, com quem faz ‘challenges’ e vídeos curtos de dancinhas no maior alto astral.

Instagram: @dsilvaoficial

Jade Picon

Fenômeno das redes sociais, Jade Picon já entrou no BBB sendo dona do próprio império. Antes de entrar no programa, já acumulava 13 milhões de seguidores e ganhou mais 500 mil depois do anúncio de sua participação. Assim como outros participantes, ela deixou vídeos prontos para anunciar sua entrada no BBB.

Instagram: @jadepicon

Linn da Quebrada

Linn da Quebrada era seguida por 320 mil pessoas. Agora, já ganhou mais 120 mil. Além de postar seus trabalhos na música e na TV, a ativista social também utilizada suas redes para dar voz às causas das minorias sociais. Recentemente, ela compartilhou no Instagram que incluiu seu nome social em seus documentos.

Instagram: @linndaquebrada

Tiago Abravanel

O neto de Silvio Santos era seguido por 2 milhões e 500 mil pessoas e já conquistou mais 200 mil pessoas que o acompanham no Instagram. Bastante ativo no Instagram, o cantor tem postado sobre seus últimos lançamentos na música, fotos de viagem e ao lado do namorado Fernando Poli.

Instagram: @tiagoabravanel

Naiara Azevedo

Por fim, a última anunciada do grupo Camarote foi Naiara Azevedo. A cantora de sertanejo já era conhecida pela música 50 reais e por sua carreira musical, que lhe renderam mais de 5 milhões e 360 mil seguidores. Depois do Big Day, ganhou mais 40 mil.

Instagram: @naiaraazevedo

