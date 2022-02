Seguidores BBB 22: ranking de quem ganhou e perdeu fãs na 3ª semana

Com mais uma semana de competição entre anônimos e famosos no maior reality do Brasil, o ranking de crescimento de seguidores no BBB 22 ganhou uma nova formatação. Veja quem ganhou e perdeu fãs nas redes sociais na semana entre os dias 1º e 8 de fevereiro.

Ranking de seguidores no BBB 22

Arthur Aguiar + 568,2 mil novos seguidores (9,5 milhões totais) Paulo André + 443 mil novos seguidores no BBB 22 (3 milhões totais) Jade Picon + 205,9 mil novos seguidores (18 milhões totais) Pedro Scooby + 95,9 mil novos seguidores (3,4 milhões totais) Eliezer + 90 mil novos seguidores no BBB 22 (660 mil totais) Natália +85,8 mil novos seguidores (624 mil totais) Linn da Quebrada + 84,7 mil novos seguidores (1,8 milhões totais) Jessilane + 73 mil novos seguidores (699 mil totais) Bárbara + 64,6 mil novos seguidores (1,2 milhões totais) Tiago Abravanel + 61,4 mil novos seguidores (3,3 milhões totais) Lucas + 57,3 mil novos seguidores (565 mil totais) Brunna Gonçalves + 49,8 mil novos seguidores (4,4 milhões totais) Douglas Silva + 45 mil novos seguidores no BBB 22 (2,3 milhões totais) Eslovênia + 26,2 mil novos seguidores (1,9 milhões totais) Laís + 17,6 mil novos seguidores (1 milhão total) Vinícius – menos 37,1 mil seguidores (4,1 milhões totais) Maria + menos 50,1 mil seguidores (2,2 milhões totais)

Arthur Aguiar foi o mais popular da semana

Entre os dias 1º de fevereiro e 8 de fevereiro de 2022, Arthur Aguiar foi o campeão no ganho de seguidores no elenco do BBB 22. O ator, que esteve em seu primeiro paredão nesta semana e protagonizou algumas confusões ao vivo, atraiu mais de 568,2 mil novos fãs no Instagram e garantiu para si a posição de participante mais popular da semana nas redes sociais.

Ao longo da semana, Arthur saiu da terceira posição e assumiu a liderança do ranking ultrapassando Jade Picon e Paulo André. Com os ganhos da semana, o ex-Rebelde acumula mais de 9,5 milhões de seguidores em seu perfil oficial. Veja o perfil de Arthur Aguiar no Instagram:

A segunda posição mais popular da semana é ocupada por Paulo André. O atleta do Camarote não esteve no paredão e nem protagonizou nenhuma grande confusão na semana, mas seu perfil oficial no Instagram atraiu mais de 443 mil novos seguidores enquanto o dono está no BBB 22. Ele passa a contar com mais de 3 milhões de fãs no perfil.

Apesar das críticas por sua liderança, Jade Picon aparece na terceira posição e, entre os dias 1º de fevereiro e 8 de fevereiro, a influenciadora ganhou mais de 205,9 mil seguidores no Instagram. Ela é seguida por Pedro Scooby, que registrou o crescimento de 95,9 mil novos seguidores.

O participante mais popular entre os integrantes do Pipoca, no ganho de seguidores nesta semana de BBB 22, é Eliezer. O participante recebeu mais de 90 mil seguidores no Instagram e, agora, acumula mais de 660 mil fãs. Confira o gráfico comparativo do crescimento de todos os participantes do Big Brother Brasil no Instagram:

Entre todos os participantes Vinícius e Maria foram os únicos que perderam seguidores no BBB 22 ao longo da semana. Enquanto Vini registrou a queda de 37,1 mil fãs, Maria perdeu mais de 50 mil seguidores.

Leia também:

QUEM AINDA NÃO RECEBEU VOTO NO BBB 22?