Sister do BBB 22? Conheça Jaque do Vôlei, bicampeã olímpica

Com a suposta baixa de Douglas Souza no Big Brother Brasil, um novo nome do esporte começou a ser especulado: Jaque do Vôlei pode estar ni BBB 22. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, a ponteira foi escalada por Boninho para entrar na edição pelo grupo camarote. Agora, conheça a história da atleta e saiba mais sobre o reality da Globo.

Quem é Jaque do Vôlei?

Jaqueline Carvalho, a ponteira de 38 anos de Recife, em Pernambuco, marcou o seu nome na história do vôlei brasileiro e mundial ao conquistar duas medalhas olímpicas com a Seleção Brasileira. Jaque, apelido carinhoso que adotou ao longo da carreira, começou no Sport quando tinha apenas 14 anos mas, em 1998, decidiu que era hora de experimentar oportunidades em São Paulo.

Lá, encontrou espaço no Osasco, onde ficou por cinco anos. Depois, o Sesc RJ Vôlei até que, em 2006, ganhou a sua primeira chance na Europa pelo Monte Schiavo/Jesi, na Itália, depois o Grupo 2002/Murcia, na Espanha, e por fim novamente em terras italianas no Scavolini/Pesaro.

Em 2009, resolveu que era hora de voltar para o Brasil, onde assinou contrato com o Osasco. De 2014 até 2017, viveu grandes momentos com as camisas do Minas, Sesi São Paulo e Barueri, entre Mundiais e a Superliga, o torneio mais importante do Vôlei no Brasil.

O último compromisso profissional com o vôlei foi o Osasco, quando entrou em 2019 e preferiu sair alegando novos rumos em sua carreira em junho de 2021.

Pela Seleção Brasileira, Jaque é uma das poucas atletas a integrar o Hall de jogadoras que conquistaram o bicampeonato olímpico. Nos anos de 2008, em Pequim, e 2012, em Londres, o time brasileiro venceu os Estados Unidos nas finais para ganhar o ouro.

Em 2009, Jaque se casou com Murilo Endres, jogador de vôlei da Seleção Brasileira, após se conhecerem em 2004 em São Paulo quando jogavam por times distintos da cidade. Foi amor a primeira vista, com o casal assumindo o namoro dias depois. Antes de casaram, ficaram juntos por 10 anos.

Hoje, Jaque é um sucesso nas redes sociais. Ela coleciona 1,4 milhões de seguidores no Instagram e 416 mil no Twitter, além de ser um fenômeno com vídeos no Tik Tok onde dubla personagens, mostra a rotina e grava com o marido, o também jogador de vôlei Murilo Endres, e o filho Paulo Arthur de 8 anos.

Jaque do Vôlei vai para o BBB 22?

Em janeiro de 2022, Jaque do vôlei viu o seu nome viralizar nas redes sociais ao ser vinculada com o reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo, programado para começar em 17 de janeiro.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, a ponteira foi escalada por Boninho, diretor do programa, para entrar na edição de 2022 pelo grupo camarote no lugar de Douglas Souza, também jogador de vôlei da Seleção Brasileira. Douglas deixou o Vibo Valentia, da Itália, para voltar ao Brasil, mas após conversas sobre o rumo de seu futuro, decidiu não participar do programa, com medo de prejudicar o seu nome no meio esportivo.

Jaque aumentou os rumores de sua ida ao programa depois de colocar um emoji de girafa em seu nome nas redes sociais, além de assinar com a Mynd8, agência que gerencia a carreira de vários ex-BBB’s.

Ao mesmo tempo, o Big Boss confirmou através dos stories no Instagram que não houve nenhuma desistência no BBB.

“Ninguém desistiu do BBB22 não… Fake News. Alías, time fechado!” – garantiu o produtor.

