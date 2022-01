Sister do BBB 22, Maria esteve na novela Amor de Mãe

Maria, uma das participantes do Camarote do BBB 22, se destacou na novela Amor de Mãe, da Globo. Ela também segue carreira como cantora e já se apresentou no palco do Rock in Rio duas vezes. Abaixo, relembre o papel da sister na trama escrita por Manuela Dias.

Qual novela Maria do BBB 22 fez?

O primeiro trabalho de Mario na televisão foi na novela Amor de Mãe, em 2019, na Globo. Na trama protagonizada por Regina Casé, a atriz interpretou a personagem Verena, uma jovem extravagante e que gosta de aproveitar a vida. Ela mantém um relacionamento com Álvaro (Irandhir Santos), com quem é casada.

Assim como na vida real, a personagem de Maria é cantora e se apresenta no Bar das Onze. Ela passa por momentos turbulentos com o marido, que não aprova a carreira de funkeira da personagem, e chega até a invadir o palco do estabelecimento onde sua amada trabalha.

Verena também passa por um momento delicado quando é encurralada e abusada sexualmente pelo seu ex-namorado Genilson. Quem chega para salvá-la é Magno (Juliano Cazarré), que bate na cabeça do abusador com uma pedra e o mata.

Além de Amor de Mãe, Maria também esteve em Central de Bicos (2021), série original da Multishow. Na carreira musical, ela é conhecida por fazer parte do projeto Poesia Acústica.

Seus singles solos, Toda Vez, Codinome, Sagaz, Eficaz e Perdão somam mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.

Maria foi uma das surpresas do Camarote do BBB

A confirmação do nome da artista no BBB 22 foi uma surpresa para o público, já que ela não apareceu em nenhum das listas de supostos participantes do reality que rolaram na internet antes da divulgação oficial.

A jovem de 21 anos é nascida e criada na Cidade Alta, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em entrevista ao Gshow, ela conta que é boa de briga e pode ser que se exalte.

Um de seus pontos fracos é a comida, pois desperdício e fome a tiram do sério. Maria também é adepta ao vegetarianismo.

Além dela, o BBB 22 vai contar com mais nove nomes no Camarote. Entre os confirmados, está o ator Arthur Aguiar, a cantora Naiara Azevedo, o atleta Paulo Camilo, a influenciadora digital Jade Picon e mais.

A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil começa nesta segunda (17), na Globo.

