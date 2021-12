Com os rumores de uma possível participação de Arthur Aguiar e Sophia Abrahão no BBB 22, a web ficou curiosa para saber se os dois atores já namoraram. Eles estiveram juntos na produção Rebelde Brasil (2011), que foi um grande sucesso da Record, e depois ambos conquistaram papéis em produções da Globo.

Sophia Abrahão e Arthur Aguiar já namoraram?

Sophia Abrahão e Arthur Aguiar nunca namoraram. Os protagonistas de Rebelde Brasil já viveram romances com outras estrelas da versão brasileira da novela, mas nunca um com o outro.

Durante as gravações da trama da Elite Way School, Sophia namorou Chay Suede, que interpretava Tomás no folhetim. Os dois ficaram juntos por um ano.

A atriz também engatou um romance com Micael Borges, intérprete de Pedro, logo após o término com Chay. O relacionamento durou um pouco mais de um ano. Atualmente, ela namora Sérgio Malheiros, com quem está desde 2014.

Já Arthur Aguiar também se envolveu com colegas de elenco durante as gravações de Rebelde. Ele namorou por alguns meses a atriz Pérola Faria, que viveu Vitória na trama.

Em 2011, ele e Lua Blanco, a Roberta de Rebelde Brasil, engataram um namoro. O relacionamento durou até o fim de 2013.

Hoje, Arthur é casado com Mayra Cardi, com quem reatou o relacionamento em outubro de 2021. O casal havia se separado em 2020 após dezenas de traições do ator virem à tona na imprensa.

Participantes do BBB 22?

Segundo o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, o nome de Arthur Aguiar é certo para participar da próxima edição do Big Brother Brasil. Há também rumores de que Sophia Abrahão esteja no elenco.

Nesta terça-feira (21), a web levantou ainda mais suspeita quando ambos os atores adicionaram emojis aos seus nomes nas redes sociais – uma prática comum entre participantes de realities shows, que utilizam os símbolos para identificarem suas torcidas. O nome dos atores foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Ao Hugo Gloss, Sophia negou a participação no BBB. “Todo ano especulam se eu eu tô, mas não tô. Não adianta negar, ninguém acredita”, disse.

