Tiago líder BBB 22: 1º dia tem foto de Silvio Santos e torcida do SBT

Tiago se torna líder do BBB 22 e ganha foto com Silvio Santos - Foto: Reprodução/Globo

Tiago Abravanel ganhou a prova do líder do BBB 22 a última quinta-feira (27). Como de costume, o novo rei ganha alguns porta-retratos com fotos da família e claro que as imagens enviadas para o herdeiro contavam com a presença de Silvio Santos, avô do participante. O SBT também manifestou apoio ao brother através das redes sociais.

Tiago recebe foto da família

O momento que os fãs de Tiago Abravanel esperavam finalmente aconteceu. Ao entrar no quarto do líder, o ator e cantor foi direto ver as fotos com sua família.

As imagens mostram o brother ao lado de parentes por parte de mãe e de pai, e em uma delas está Silvio Santos. Linn da Quebrada, Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Douglas Silva, que entraram no cômodo junto com Tiago, também se empolgaram com a fotografia.

“Olha o Silvio Santos”, disse Scooby, animado. “Quem quer dinheiro?”, brincaram os demais brothers. Abravanel também mostrou a foto diretamente para a câmera, para que o público pudesse ver.

Brother ganha torcida do SBT

A liderança de Abravanel fez até com que o SBT declarasse torcida para o brother, deixando a rivalidade com a Globo de lado.

“AVISA QUE É ELE!!! @TiagoAbravanel é o novo líder do @bb e nós estamos como? AMANDO! Será que essa Carinha de Anjo vai transformar o jogo em um verdadeiro Casos de Família?”, escreveu a emissora em sua conta oficial no Twitter.

A Globo entrou na brincadeira e respondeu a concorrente: “Pode deixar que esse menino Fantástico já É de Casa! Agora é esperar o Caldeirão ferver e ver quem ele vai indicar no Domingão!”.

A interação entre as duas emissoras divertiu os internautas. “É praticamente um vingadores ultimato de emissoras de tv”, escreveu um fã do reality. “Isso é um crossmedia de respeito! Estava ansiosa por esses momentos de interatividade entre as gigantes da televisão brasileira e mundial: Globo e SBT! “, comentou outra espectadora.

Pode deixar que esse menino Fantástico já É de Casa! Agora é esperar o Caldeirão ferver e ver quem ele vai indicar no Domingão! ✨ — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 28, 2022

Como foi a prova que tornou Tiago o líder da semana do BBB 22?

A prova do líder foi novamente realiza em duplas. Desta vez, a dinâmica exigia agilidade dos participantes.

Cada dupla precisavam montar uma sanduíche de acordo com o gabarito exibido no telão. Um jogador deveria pegar uma peça e levar até o outro lado, andando por uma passarela, para encaixar na área de montagem.

Caso a peça não encaixasse, ele deveria retornar e escolher outra para tentar montar o sanduíche. Se o jogador caísse durante o trajeto, deveria retornar para o começo da passarela e reiniciar o trajeto.

As duplas que montassem o lanche primeiro, avançariam para a rodada final. Pedro Scooby e Tiago Abravanel levaram a melhor na última fase e ganharam a prova. Linn da Quebrada e Jade Picon ficaram em segundo lugar. Bárbara, Rodrigo e Eliezer foram vetados da disputa por Douglas.

Na segunda semana do reality, o paredão será triplo mais uma vez. O líder Tiago indica um brother e sua dupla na prova também tem o direito de indicar outra pessoa. Ou seja, Pedro Scooby terá que mandar alguém para a berlinda.

O anjo imuniza um brother, que também terá direito a uma indicação. Na votação da casa, nove votos serão no confessionário e nove serão abertos, na sala da casa.

Os indicados pela dupla do líder e anjo, além do mais votado pela casa, disputam a prova bate e volta.

Leia também: Quem são os pais de Tiago Abravanel, neto Silvio Santos