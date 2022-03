Última parcial da enquete BBB 22 atualizada revela nome do 8° eliminado

Quem será o participante eliminado do maior reality do país nesta semana? Veja a última parcial da enquete BBB 22.

Mais um participante está prestes a dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da maior emissora do país. Gustavo, Vinicius ou Pedro Scooby: quem vai sair do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 15 de março? Veja o que diz a última parcial da enquete BBB 22.

Parcial da enquete BBB 22 atualizada aponta rejeição de Vinícius

De acordo com a parcial da enquete BBB 22 do DCI, consultada antes da transmissão da note de eliminação, Vinicius será o eliminado desta semana. O participante recebeu 75,83% dos mais de 376 mil votos registrados no portal.

Sendo assim, Vini deve se juntar ao grupo de 7 eliminados da edição e deixar o confinamento ainda nesta terça-feira, 15 de março.

Gustavo, que foi quem colocou Vini na berlinda, também está no paredão desta semana. O participante da casa de vidro é o segundo mais votado desta vez e aparece na parcial com 20,08% dos votos. Isso significa que, caso Vini não seja eliminado, Gustavo é o participante com a maior probabilidade de deixar o programa.

No entanto, a enquete BBB 22 do DCI aponta que o risco de Gustavo deixar o programa é baixo: a diferença entre ele e Vinicius é de mais de 50% de todos os votos.

Pedro Scooby aparece como o participante que corre menos risco de deixar o programa. Na parcial, ele recebeu apenas 4,01% dos votos.

Como foi formado o 8º paredão

Lucas (líder) votou em: Pedro Scooby

Laís votou em: Douglas Silva

Jessilane votou em: Eliezer

Eliezer votou em: Douglas Silva

Eslovênia votou em: Douglas Silva

Pedro Scooby votou em: Eliezer

Natália votou em: Arthur Aguiar

Vinícius votou em: Douglas Silva

Arthur Aguiar votou em: Lais

Paulo André votou em: Eliezer

Linn da Quebrada votou em: Douglas Silva

Douglas Silva votou em: Linn da Quebrada

Gustavo votou em: Eliezer

Eliminados do BBB 22

O participante eliminado desta semana será a oitava baixa entre os participantes do BBB 22 que foram eliminados por meio do paredão. Relembre todos eles:

1ª semana: Luciano Estevam. O participante recebeu 49,31% dos votos na primeira enquete BBB 22.

2ª semana: Rodrigo Mussi foi eliminado com 48,45% dos votos.

3ª semana: Naiara Azevedo. A cantora deixou o programa 57,77% dos votos e foi derrotada por Douglas Silva e Arthur Aguiar.

4ª semana: Bárbara recebeu 86,02% na enquete BBB 22 da quarta semana e foi eliminada do programa. Ela entrou para o top 10 das maiores rejeições da história do Big Brother Brasil.

5ª semana: Brunna Gonçalves deixou o BBB 22 com 76,18%.

6ª semana: Larissa, da Casa de Vidro, foi eliminada em seu primeiro paredão. Ela recebeu 88,59% dos votos.

7ª semana: Jade Picon foi eliminada com 84,93% dos votos, sendo derrotada por Arthur Aguiar e Jessilane.

Qual é o prêmio do BBB?

O Big Brother Brasil está previsto para terminar no dia 26 de abril de 2022, 100 dias depois de sua estreia. O participante que vencer, deixará o confinamento com o título de vencedor e um bom prêmio: R$ 1,5 milhão – além de um carro 0 KM, lançamento da Fiat.

Apesar disso, o primeiro lugar não é o único premiado no reality. O participante que ficar em segundo lugar vai levar R$ 150 mil e o terceiro colocado embolsará R$ 50 mil.

A História do Big Brother Brasil chega no dia 17 de janeiro de 2022 com muitas novidades para os espectadores. A primeira é que Tadeu Schmidt. 47 anos, assume o comando do programa no lugar de Tiago Leifert, que deixou a Globo por decisão própria em meados de setembro de 2021.

