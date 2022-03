Vai ter paredão falso BBB 22? O que sabemos da dinâmica

O último paredão falso do BBB foi com Carla Diaz

O Big Brother Brasil já teve duas baixas inesperadas – Maria foi expulsa e Tiago desistiu -, o que tem levado o público a suspeitar se vai ter paredão falso no BBB 22. a Atriz Carla Diaz foi a última “vítima” da dinâmica de Boninho, na edição do ano passado.

Vai ter paredão falso BBB 22?

A formação de um paredão falso no BBB 22 seria uma alternativa para o cronograma do reality, que vai acabar dia 26 de abril e conta com duas baixas inesperadas. Mas a produção do programa ainda não confirmou se vai implantar a dinâmica.

O paredão falso funciona como uma dinâmica normal, mas tudo já está combinado com o público. Os participantes votam no confessionário, o líder indica um e outra brother recebe o colar do anjo. A votação é aberta e no dia da eliminação tem até discurso do apresentador, mas ao invés de sair do programa, o falso eliminado é levado para um quarto secreto. Lá, ele poderá acompanhar o que acontece na casa em tempo real, e assim levantar informações sobre a casa.

Nas redes sociais, o público torce para que Boninho crie um paredão falso.

No ano passado, dia 9 de março, Carla Diaz foi eliminada em um paredão com Caio, João e Arthur, e foi levada para um quarto e regressou ao confinamento vestida de dummie. A atriz permaneceu mais duas semanas na casa e depois foi realmente eliminada em uma berlinda contra Rodolffo e Fiuk.

Quem do BBB foi para o paredão falso?

MAURÍCIO (BBB11)

ANAMARA (BBB13)

ANA PAULA (BBB16)

EMILLY (BBB17)

GLEICI (BBB18)

GABRIELA (BBB19)

CARLA DIAZ (BBB21)

Assista o vídeo:

Quando acaba o BBB?

O BBB 22 vai acabar no dia 26 de abril, uma terça-feira, após completar 100 dias ininterruptos no ar. O Big Brother Brasil 2022 estreou no dia 17 de janeiro.

Até o dia 26 de abril, quando acaba o BBB 22, o reality deve apresentar pelo menos 9 provas do líder e uma sequência de paredões.

A temporada contou com 22 participantes, sendo que um foi expulso e outros dois entraram através da Casa de Vidro.

Leia também – Quem já saiu do BBB 22? Relembre todos os eliminados