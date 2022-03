Vai ter veto na prova do líder de hoje no BBB 22? (17/3)

A nona disputa pela posição mais alta da casa do Big Brother Brasil irá acontecer hoje, quinta-feira (17), e Lucas já citou os brothers que quer tirar da competição se tiver chance. Vai ter veto na prova do líder do BBB 22 desta semana? O reality show informa esse tipo de decisão com uma semana de antecedência.

Vai ter veto na prova do líder hoje?

Hoje não terá veto no BBB 22, Lucas não ganhará o direito de tirar algum brother da nona berlinda da edição. Em papo colegas de confinamento, o estudante de medicina disse que seus alvos seriam Pedro Scooby e Paulo André, por conta dos brothers serem bons de prova, mas para a decepção do capixaba, ele não conseguirá remover os adversários da briga pela coroa.

Os confinados só descobrem se vai ter veto ou não em cada prova do líder na hora em que a disputa vai começar, mas o público fica a par da situação desde a prova da semana anterior. Todas as quintas-feiras, o apresentador Tadeu Schmidt informa qual será a dinâmica da próxima semana antes da prova do líder começar. Assim, já é revelado se haverá veto, quantos participantes serão emparedados, se o Big Fone irá tocar, entre outras dinâmicas típicas do reality show.

Hoje então será revelado se o vencedor desta nona prova do líder da edição terá o privilégio de tirar alguns colegas da disputa da próxima quinta (24). Além disso, será informado a dinâmica de votação deste domingo (20).

Já que hoje não vai ter veto na prova do líder, todos os 12 participantes que ainda estão na casa vão participar, eles são: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane, Laís, Linn da Quebrada, Lucas Bissoli, Natália, Paulo André e Pedro Scooby.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 de hoje está previsto para começar às 22h30, segundo o cronograma oficial da TV Globo. O reality show ganha espaço na programação após a novela Um Lugar ao Sol e está prevista para ficar 1 hora e 15 minutos no ar. De acordo com a emissora, o programa deve acabar às 23h45, horário do Lady Night com Tatá Werneck.

Para assistir ao vivo e de graça é só conectar na TV Globo em qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros ou a aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite que usuários acompanhem a programação em tempo real da emissora gratuitamente.

Lucas é o único pipoca que foi líder até agora

Lucas venceu a prova do líder duas vezes, em uma disputa de habilidade na quinta semana do programa e outra de resistência, na semana passada. O estudante de medicina foi o único anônimo da edição que conseguiu a coroa de chefão da semana até o momento.

Além de Lucas, os líderes foram Douglas Silva, Tiago Abravanel, Jade Picon (duas vezes), Paulo André e Pedro Scooby, todos participantes do grupo do camarote. Não foi revelado pela produção até então qual será o tema da prova do líder desta semana, porém, é esperado que não seja de resistência, já que este foi o estilo de disputa usado na semana passada.

Já entre os eliminados, a maior parte é do grupo pipoca: Luciano, Rodrigo, Bárbara, Larissa e Vinícius. Os três participantes que deixaram a casa e eram do camarote foram: Naiara Azevedo, Brunna Gonçalves e Jade Picon. Tiago Abravanel e Maria saíram do reality show em circunstâncias diferentes, o neto de Silvio Santos desistiu e Maria foi expulsa.

