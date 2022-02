Vai ter veto na Prova do Líder hoje no BBB 22, quinta (17/2)

Vai ter veto na Prova do Líder hoje ou mais uma vez os planos de Jade Picon vão por água abaixo? Se depender de Boninho, não vai ser dessa vez que a influencer vai barrar Arthur da disputa pela liderança e evitar um novo paredão. Nesta quinta, 17, a partir das 22h35, os participantes vão enfrentar uma nova disputa ao vivo.

O reinado de Jade Picon no Big Brother está prestes a chegar ao fim e, nesta semana, a influenciadora não poderá se proteger impedindo que um rival assuma o comando do programa. Isso porque não vai ter veto na Prova do Líder hoje do BBB 22, quinta-feira, 17 de fevereiro.

Essa é a segunda vez que a participante fica sem o poder do veto na prova do líder. Na semana passada, Jade também era a líder e não pôde eliminar participantes da disputa.

Todos os 17 participantes da edição vão participar da dinâmica ao vivo e, assim, a atual líder precisa torcer para que seu maior alvo dos últimos dias, Arthur Aguiar, não saia da prova como o novo comandante da semana. Esse tem sido o maior medo de Jade Picon nos últimos dias e a influenciadora já havia prometido para as amigas de confinamento que, caso tivesse a chance, tiraria Arthur da competição.

Além do fato de que não vai ter veto da líder, outras informações sobre a quinta prova do líder do BBB 22 também foram disponibilizadas na internet: desta vez, a dinâmica será patrocinada pela Above – marca de produtos de higiene – e vai exigir agilidade dos competidores. Sendo assim, a prova do líder desta semana não será de resistência.

Segundo informações divulgadas pelo perfil do Choquei nas redes sociais, os brothers e sisters vão competir em prova de resistência apenas na próxima semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

O que o líder ganha no BBB 22?

Quando vence a Prova do Líder, o participante garante para si uma semana cheia de mordomias no reality mais famoso do país. Para começar, logo depois da dinâmica, é o líder quem divide a casa em dois grupos: Vip e Xepa. Com isso, ele determina quais participantes terão que viver com menos estalecas e quem poderá usufruir de mais dinheiro, mais opções no mercado e ainda ter acesso ao quarto do líder.

O líder fica imunizado na semana de seu reinado e ainda ganha um quarto especial com elementos pensados exclusivamente para ele, como fotos da família e uma playlist especial com suas músicas favoritas. O líder é a pessoa com mais conforto entre todos os participantes do BBB.

Além disso, ele também é quem decide o nome de um dos emparedados do reality. O alvo do líder vai direto para o paredão, é impedido de fazer a prova Bate e Volta e precisa contar com a ajuda do público para permanecer na competição por R$ 1,5 milhão.

Quem já foi líder do BBB 22

1ª semana: Douglas

2ª semana: Tiago

3ª semana: Jade

4ª semana: Jade

Formação de paredão do quinto paredão do BBB 22

A formação do próximo paredão no BBB 22 está marcada para o próximo domingo, 20 de fevereiro. Durante o programa ao vivo, programado para ser exibido às 23h10 (horário de Brasília), os participantes vão se reunir para definir os três emparedados da sexta semana. É nesse momento que o líder da semana explica quem é seu alvo e o condena para a berlinda.

Para assistir à formação do paredão e ficar por dentro da jogada do líder, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo ou assinar uma conta no GloboPlay, o serviço de streaming da emissora.

