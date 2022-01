Participantes entram na casa do BBB 22; assista o vídeo

Os participantes entram na casa do BBB 22 nesta segunda (17), conforme havia sido anunciado pela Globo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Boninho mostrou parte do elenco do reality já dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Participantes entram no BBB 22

No vídeo publicado pelo big boss, é possível ver Eslovênia, Vyni, Luciano e parte do elenco curtindo a piscina. “Já estamos aqui no QG e o pessoal já entrou”, disse o diretor enquanto mostra duas das telas de monitoramento dos participantes.

Ontem, a emissora havia anunciado que o público poderia assistir a entrada dos participantes ao vivo no GloboPlay. Na manhã desta segunda, porém, voltou atrás e disse que as imagens serão mostradas apenas durante a edição do programa na noite de hoje.

O BBB 22 vai ao ar diariamente, comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Os fãs que quiserem acompanhar os brothers 24 horas pro dia não precisam esperar até a edição da Globo para assistir os principais acontecimentos. O GloboPlay disponibiliza onze câmeras exclusivas para os assinantes da plataforma de streaming, com preços que começam em R$24,90.

Quem vai participar do Big Brother Brasil?

O elenco está novamente divido entre anônimos e famosos. Depois de muita especulação, a Globo liberou os nomes dos confinados na última sexta-feira.

No time das celebridades, está Pedro Scooby, surfista; Arthur Aguiar, ator e cantor; Brunna Gonçalves, bailarina; Jade Picon, influenciadora digital e empresária; Tiago Abravael, ator e apresentador; Naiara Azevedo, cantora; Douglas Silva, ator; Maria, atriz e cantora; Linn da Quebrada, cantora e atriz; e Paulo André, atleta.

Já entre os anônimos as escolhas foram: Vinicius, bacharel em Direito; Natália, modelo e designer de unhas; Rodrigo, gerente comercial; Bárbara, relações públicas e modelo; Lucas, estudante de Medicina; Eslovênia, estudante de Marketing e modelo; Elizer, designer e empresário; Jessilane, bióloga e professora de biologia; Luciano, ator e bailarino; e Laís, médica.

O primeiro episódio vai ao ar nesta segunda, às 22h25, horário de Brasília.

