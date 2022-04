Volta Arthur Aguiar BBB 22: veja os memes e repercussão na web

A volta de Arthur Aguiar BBB 22 agitou a web na tarde desta quinta-feira (7). O ator se vestiu de coelhinho da páscoa durante uma ação da Lacta no reality show e distribuiu ovos de chocolate para os confinados. Depois, o ator tirou a fantasia, revelando sua identidade para os brothers, que ficaram chocados.

Como foi a Volta Arthur Aguiar BBB 22

Arthur Aguiar foi escolhido para vencer o paredão falso do BBB 22 na última terça-feira, 5 de abril. O ator passou 36 horas no quarto secreto, onde teve direito a alguns comandos, como cortar a água, colocar todos na xepa, despertar os brothers e trancá-los dentro ou fora da casa.

Durante sua estadia, o famoso ouviu algumas conversas sobre os confinados em que ele era o assunto e, inclusive, ficou chateado com Pedro Scooby e disse que conversaria com o amigo depois que voltasse para o jogo.

O paredão falso chegou ao fim nesta quinta-feira, 7 de abril, às 13h. Ainda dentro do quarto secreto, Arthur vestiu uma fantasia de coelhinho da páscoa e entrou na casa para distribuir ovos de chocolate para os brothers. Depois de cumprir a sua tarefa, o ator tirou a parte superior da fantasia e revelou sua verdadeira identidade.

Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André foram à loucura com a volta do amigo. Os demais participantes ficaram chocados com a situação, mas também parabenizaram o ator pela vitória na berlinda falsa.

Em um primeiro momento, Arthur não quis falar onde estava em um primeiro momento, nem para seus aliados. Ele disse que os colegas vão descobrir tudo quando saírem da casa.

Na web, a volta de Arthur dividiu opiniões. A ‘padaria’, como os fãs do famoso foram apelidados, se mostraram animados com o momento e até subiram a hashtag ARTHUR IS BACK. Outros internautas não viram muita graça ou emoção na volta do marido de Maíra Cardi.

a tristeza do eli, jessi e da lina com a volta do arthur, o brilho sumiu KKKKKKKKKKKK #BBB22 Natália e da Jessi Arthur KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/Z0fTtYlIJN — manu✨ (@FIFTHCOLLINSX) April 7, 2022

PA está a um passo de pedir para Arthur ser seu parceiro no amor e no jogo #bbb22 https://t.co/eUMZTIyRfm — Fábio Garcia (@fabiogaj) April 7, 2022

A volta do Arthur foi simplesmente ÉPICA. Maluco deu aula de encenação! — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 7, 2022

A VIBE DO COELHO KKKKKK BIZARRO #BBB22 coelho / O Arthur / O PAO FLOPOU / ARTHUR IS BACK / O Arthur Aguiar pic.twitter.com/bAkTnNrXCV — TITTO  #BBB22 🧜🐆🧬🐷💡❌LINN, NAT, ELI,JESSI (@tittoferreira_) April 7, 2022

Arthur terá poder no paredão falso?

Arthur não terá nenhum poder especial no paredão falso – nada ainda foi anunciado pela produção do programa. Nesta quinta-feira, ele deve participar da prova do líder junto com os outros brothers.

A escolha do público em mandar Arthur para o quarto secreto confirma o favoritismo do ator, que conquistou uma ampla torcida, ao mesmo tempo que também recebe muitas críticas. Se conseguir manter seus fãs engajados, ele é um forte candidato ao prêmio de R$1,5 milhão.

A dinâmica da semana será anunciada hoje pelo apresentador Tadeu Schmidt. Como de costume, a prova do líder acontece nesta quinta e a disputa pelo anjo, se houver, deve acontecer no sábado.

O programa de hoje deve mostrar os melhores momentos da volta de Arthur Aguiar para a casa, a conversa do ator com Pedro Scooby e a reação dos brothers com a berlinda falsa – Natália, Jessilane, Linn da Quebrada e Eliezer ficaram bem preocupados.

Programação da semana

Quinta-feira (07/04): volta de Arthur do paredão falso e prova do líder.

Sexta-feira e sábado (08 e 09/04): prova do anjo;

Domingo (10/04): formação da paredão triplo;

Segunda-feira (11/04): jogo da discórdia

Terça-feira (12/04): eliminação.

+ O que aconteceu na volta de Arthur Aguiar ao BBB 22; veja reação