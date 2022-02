Votação BBB 22 já indica eliminado entre Rodrigo, Natália e Jessi

Rodrigo Mussi, Natália Deodato e Jessilane estão no segundo paredão do Big Brother Brasil 2022 e um deles se prepara para dar adeus ao confinamento nesta terça-feira, 1. Quer saber quem tem mais chances de ser eliminado? Confira a votação do BBB 22 e a parcial da enquete.

Votação BBB 22 – parcial da enquete

De acordo com a votação do BBB 22 no DCI, Natália está na frente da enquete e deve ser a próxima eliminada do BBB. A moça recebeu 47,48% dos votos e assumiu a posição de maior rejeição da semana. Integrante do Pipoca, grupo formado por anônimos inscritos no reality, Natália está em seu segundo paredão.

Com o cenário mostrado na enquete do DCI, Natália seria derrotada por Rodrigo, que recebeu 31,51% dos votos, e Jessilane, que foi votada por 21,07% do público.

Como votar no paredão pelo Gshow

A votação oficial do BBB 22 pela eliminação acontece exclusivamente no GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Para votar, siga o passo a passo:

Passo 1: visite a página do Big Brother Brasil no GShow, clicando no endereço www.gshow.globo.com/realities/bbb.

Passo 2: localize a votação oficial do BBB 22, que estará em destaque com a pergunta “Vote para eliminar: Jessilane, Natália ou Rodrigo?”, e clique sobre ela.

Passo 3: com a votação aberta, escolha o participante que deve ser eliminado, clique na opção correspondente para abrir detalhes.

Passo 4: confirme o voto clicando na caixa ‘Sou Humano’. Depois disso, o voto será computado e uma mensagem de confirmação será exibida ao internauta.

Para votar no GShow e participar da votação oficial do BBB 22 é preciso criar um cadastro no GShow, usado unicamente para identificação. Depois, com o cadastro ativo e conectado, o usuário pode votar quantas vezes desejar – enquanto a enquete estiver aberta.

Eliminação será na madrugada

Nesta semana, o anúncio do resultado da votação do BBB 22 acontecerá em um horário inédito. Por conta da transmissão da partida entre Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a exibição da noite de eliminação vai começar mais tarde, às 23h30 (horário de Brasília), de terça-feira, 01 de fevereiro.

Além da TV, também será possível assistir ao anúncio da eliminação na internet. Com uma conta no GloboPlay, o streaming da Rede Globo e que conta com pacotes a partir de R$ 24,90 ao mês, basta escolher entre acompanhar o mesmo sinal da TV Globo ou acessar o sinal exclusivos das câmeras espalhadas dentro da casa mais vigiada no Brasil e que transmitem a convivência dos brothers e sister 24 horas por dia.

Para ver o sinal da Rede Globo, é só clicar em ‘Agora na TV’. Já aos assinantes que preferem as câmeras exclusivas, basta clicar em ‘BBB’ e, depois, ‘Acompanhe a Casa’.

