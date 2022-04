Votalhada atualizada BBB 22: Arthur Aguiar e Paulo André duelam em final

Segundo as parciais da grande final, Douglas Silva não tem chances de vencer o programa, mas nem tudo está perdido para Paulo André. Apesar de Arthur Aguiar assumir a liderança das enquetes de sites e canais no Youtube consultados pelo Votalhada atualizada BBB 22, as parciais das redes sociais jogam o favoritismo para o lado do atleta olímpico.

Votalhada atualizada BBB 22 aponta briga entre Arthur e Paulo André

A parcial que apresenta o resultado das enquetes de portais aponta Arthur Aguiar como o vencedor da temporada. Neste compilado, o Votalhada atualizada BBB 22 consultou 17 parciais, o que totalizou mais de 1 milhão de votos.

Destes números, 51,63% é do marido de Maíra Cardi. Em segundo lugar está Paulo André, com 44,10%, e Douglas Silva vem em último com apenas 4,27% dos votos no Votalhada atualizada BBB 22.

No Youtube, a vitória de Arthur também é apontada pelo Votalhada atualizada BBB 22.As enquetes de 20 canais foram consultadas, o que totalizou 1 milhão e meio de votos. Arthur Aguiar fica com 68,32% desses votos e aqui novamente Paulo André aparece como vice-campeão. O atleta soma 26,49%, enquanto Douglas tem apenas 5,19%.

A consulta do Votalhada é das 08h30 desta terça (26), o portal publica as atualizações da votação ao longo do dia, com algumas horas de intervalo. A próxima atualização deve acontecer por volta do meio-dia.

Votalhada atualizada BBB 22 nas redes sociais

Apesar de as parciais de sites e do Youtube indicarem Arthur Aguiar campeão da temporada, o Votalhada atualizada BBB 22 mostra que Paulo André também tem chances de levar o prêmio para casa. O atleta é o mais votado nas enquetes das redes sociais, do Twitter e do Telegram.

No Twiter, também por volta das 08h30 de hoje, o brother somava 60,77%, enquanto Arthur aparecia em segundo com 33,99% e Douglas em último com 5,25%. No total, foram consultadas 31 enquetes, o que totalizou mais de 746 mil votos.

No Telegram, Paulo André soma 72,20% dos votos do Votalhada atualizada BBB 22, que consultou 7 parciais e o total de 64 mil votos. Arthur é o segundo colocado com 19,20% e Douglas tem 8,60%.

Evolução dos votos do BBB 22 no Votalhada

Portais

Terça-feira, 08h30

Arthur Aguiar: 51,63%

Paulo André: 44,10%

Douglas Silva: 4,27%

Segunda-feira, 21h00

Arthur Aguiar: 65,15%

Paulo André: 32,25%

Douglas Silva: 4,60%

Redes Sociais

Terça-feira, 08h30

Twitter

Arthur Aguiar: 33,99%

Paulo André: 60,77%

Douglas Silva: 5,25%

Telegram

Arthur Aguiar: 19,20%

Paulo André: 72,20%

Douglas Silva: 8,60%

Segunda-feira, 21h00

Twitter

Arthur Aguiar: 33,60%

Paulo André: 60,84%

Douglas Silva: 5,26%

Telegram

Arthur Aguiar: 19,27%

Paulo André: 72,14%

Douglas Silva: 8,59%

Youtube

Terça-feira, 08h30

Arthur Aguiar: 68,32%

Paulo André: 26,49%

Douglas Silva: 5,19%

Segunda-feira, 21h00

Arthur Aguiar: 69,36%

Paulo André: 25,40%

Douglas Silva: 5,24%

Paulo André é recordista de provas entre os finalistas

Paulo André é o finalista que mais venceu provas na temporada. O atleta foi campeão de três disputas do líder, mais duas do anjo e a mais importante de todas, a última prova da temporada, que garantiu vaga para o brother na final do reality show.

O segundo finalista que mais conquistou disputas foi Arthur Aguiar. O carioca venceu a disputa do anjo três vezes, foi líder uma vez e também campeão da prova de imunidade entre os camarotes.

Douglas Silva, que segundo o Votalhada atualizada BBB 22 não tem chance de ganhar o programa, venceu quatro provas no total. O ator foi líder duas vezes, venceu o anjo uma vez e também foi o coroado da primeira prova de imunidade entre os famosos da temporada, ele fez dupla com Arthur Aguiar.

Quem foi mais vezes ao paredão?

Entre os finalistas, Arthur é o brother que mais pisou em berlindas. Ele esteve em seis paredões verdadeiros e um falso. Em metade das berlindas de Arthur, o carioca foi o menos votado da noite, nas outras três ele foi o segundo colocado da semana.

No paredão falso, o brother foi o vencedor da disputa, que foi contra Gustavo, Eliezer e Linn da Quebrada. Ele recebeu mais de 82% dos votos e foi parar em um quarto secreto durante 36 horas. Ele pôde assistir as câmeras do confinamento e conferir o que era dito pelos participantes.

Paulo André foi o primeiro confinado a conquistar uma vaga na final. Relembre a prova:

