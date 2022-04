Votalhada BBB 22 atualizada agora: parciais mostram vitória de Arthur

Arthur Aguiar pode se tornar o campeão do reality show, mostra a votalhada BBB 22 atualizada agora. O ator lidera as enquetes dos principais portais de entretenimento e tem grandes chances de levar o prêmio de R$1,5 milhão, enquanto Paulo André e Douglas Silva devem terminar em segundo e terceiro lugar.

Votalhada BBB 22 atualizada agora

A votalhada BBB 22 atualizada agora mostra a possível vitória de Arthur Aguiar. A página reúne os resultados das principais enquete do país, e o ator lidera na maioria delas. Em consulta realizada às 21h3o desta segunda-feira, véspera da final, o ator somava média de 63,15% e se consolida como o favorito ao prêmio.

Paulo André está em segundo lugar com 32,25% dos votos. O atleta lidera em apenas três enquetes, dos portais Na Telinha, iBahia e G1News, nas quais ele tem 54,30%, 50% e 59,87%, respectivamente. DG deve terminar o programa na terceira colocação, com 4,60%.

A página também traz a média das enquetes publicadas nas redes sociais. P.A. lidera nas pesquisas do Twitter, com 60,84%. No entanto, entre as pesquisas postadas no YouTube, Arthur Aguiar tem 69,15%. A média das votações dos portais, Twitter, YouTube e Telegram somam 58,24% para o ator, 36,86% para o atleta e 5,08% para o intérprete de Dadinho.

Na enquete do DCI, Arthur está na primeiro lugar com 78.00%. Paulo André segue em segundo, mas com baixa porcentagem, somando 19.09%. DG fica lanterna com 2.92%.

As pesquisas não tem influência sobre o resultado oficial da votação e são usadas apenas para consultar a opinão do público.

Quem é o recordista de paredões?

Arthur Aguiar e Gustavo são os recordistas de paredões da temporada, ambos com sete berlindas na conta. Uma delas foi falsa, vencida pelo ator.

O marido de Maíra Cardi voltou de seis votações populares e não correu o risco de sair em nenhuma delas. Apenas nas duas últimas berlindas que sua a votação foi um pouco maior e ficou na casa dos 20%. Nas outras, o famoso não chegou a somar nem 10%, ao contrário de Gustavo, que teve alguns números expressivos antes de ser eliminado.

Ao todo, foram 18 paredões na temporada e 17 eliminados. A última eliminação aconteceu no domingo, quando Eliezer deixou a casa com 65,76% dos votos.

A página do Gshow também publicou alguns outros números da temporada. P.A foi líder três vezes, enquanto Arthur foi anjo por três semanas. Jessilane foi quem passou mais tempo da xepa com 12 semanas, sendo sete consecutivas. Já Eli foi o mais castigado pelo monstro, castigado cinco vezes.

Votação Gshow

A votação segue aberta no Gshow até a noite de terça-feira. A contagem de votos será encerrada durante o programa ao vivo.

– Acesse a página do Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados: gshow.globo.com;

– Faça o login ou um novo cadastro. Insira nome, data de nascimento, e-mail e crie uma senha;

– Localize a página oficial do BBB 22 no Gshow e clique sobre quem deve ser coroado campeão;

– Faça a validação de segurança clicando sobre a caixinha ‘sou humano’ – o processo é para evitar que torcidas usem robôs;

– Agurde o sistema processar o voto;

– Repita o processo quantas vezes quiser em ‘vote novamente’.

+ Como votar no BBB 22 na final entre Arthur, Douglas e Paulo André