1ª Festa do BBB 23 tem beijos e até edredom

A primeira festa do BBB 23 começou na noite de quarta-feira (18) e seguiu por toda a madrugada desta quinta-feira (19).

Os brothers se jogaram na comemoração, que teve um super show de Anitta, e depois a diversão ganhou de pegação.

Apesar de papos sobre jogo, a festa foi marcada por muitos beijos.

+Quem deve ir para o paredão do BBB 23? Veja alvos da 1ª semana

Público marcou reações de Gabriel com Anitta na festa do BBB 23

Quando Anitta foi anunciada para a primeira festa do BBB 23, o público já começou a criar teorias sobre quais seriam as reações de Gabriel Tavares, que tem histórico com a cantora aqui fora. Quando a carioca subiu ao palco, as câmeras do programa mostraram as reações do rapaz, que não passaram despercebidas pelo público.

Além disso, alguns fãs do reality show acusaram o brother de tentar fazer ciúmes na cantora por tentar dançar com Bruna e ficar agarrado na atriz.

o desespero pra pegar a bruna enquanto anitta tá no palco tá grande 😭😭pic.twitter.com/dCy4VpnUo5 — luscas (@luscas) January 19, 2023

Gustavo e Key dão o primeiro beijo do BBB 23

Aconteceu o que muita gente já esperava, Gustavo e Key ficaram na festa do BBB 23. A dupla estava acorrentada nos últimos dias e parte do público já os shippava. Além disso, as piadinhas entre os dois no confinamento indicavam que uma hora ia acontecer algo mais entre os colegas. E assim não deu outra, durante a comemoração os dois conversaram, dançaram juntos, até que o beijo veio.

Alguns brothers que estavam em volta da dupla na pista de dança comemoraram o momento e pediram por mais. Eles então voltaram a se beijar, o que se repetiu pouco depois de novo. "Uh o cowboy chegou", cantaram alguns brothers.

Gabriel e Bruna ficaram e foram até para o edredom

Quem também se rendeu aos beijos foi Bruna Gripao e Gabriel Tavares. O ex-Casa de Vidro já havia dado algumas investidas na atriz desde o começo da festa, mas ela havia resistido. Porém, no meio da madrugada o clima esquentou e eles acabaram ficando.

Gabriel aproximou o rosto da atriz e eles ficaram bem perto, até que o modelo segurou o rosto da moça e eles começaram a se beijar. Na pista alguns brothers fizeram festa com o momento.

Mais tarde, na manhã desta quinta, os dois foram para o banheiro e tomaram banho juntos, trocando alguns carinhos e beijos durante. Depois, eles foram para a cama e ficaram embaixo do edredom. A câmera não focou nos dois e o momento não apareceu nas câmeras principais, mas pela câmera do Quarto Deserto foi possível ver que eles estavam juntos por causa do espelho que fica em uma das paredes.

Bruna e Gabriel vidraceiro estão no edredom, mas não tem nenhuma câmera lá, só dá pra ver no reflexo do espelho.#bbb #bbbb23 #BBB23 pic.twitter.com/PabkQT6Lfo — A ERA DA MÍDIA #BBB23 (@aeradamidia) January 19, 2023

Fred Nicácio e Gabriel Santana também beijaram

Outro beijo que marcou a festa do BBB 23 desta semana foi entre Gabriel Santana e Fred Nicácio. O médico é casado, mas tem um relacionamento aberto.

Os dois estavam no espaço de preparo de drinks quando Fred perguntou: "quer algo?". "Quero um beijo seu", pediu o ator. "Pode ser", disse o médico. Em seguida, Gabriel pediu mais um e eles voltaram a se beijar. "Você é perigoso", disse Gabriel, que depois disse que gostaria de conhecer Fábio, o marido de Fred.

Gabriel tentou conseguir mais beijos na festa e investiu em Paula, mas a sister não quis.

"Você é perigoso. Seu marido se chama Fábio? Quero conhecê-lo." (Gabriel Mosca beijando Fred Nicácio) O trisal vem. #BBB23 pic.twitter.com/OXBtFZd1JE — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 19, 2023

Key não pretende mandar Christian para paredão se for líder

Christian é um dos grandes alvos da casa nos últimos dias. O brother foi citado por alguns como possível votado no primeiro paredão da edição, mas Key Alves disse que não pretende enviar o gaúcho para a berlinda caso vença a prova do líder hoje, quinta-feira (19).

"Todo mundo veio aqui para jogar, para mim quem não tá dando o mínimo é quem deve sair. Acho que não tem que votar em pessoas fortes", disse a jogadora de vôlei para Gabriel Tavares na festa do BBB 23.

"Se a gente [ela e Gustavo] ganha o líder, nossa ideia não é colocar o Christian, porque você sabe que a casa vai nele. Nossa ideia é a segunda dupla", disse a famosa, sem especificar em quem iria o seu voto. A sister também deixou claro que Gabriel e Paula não estão no radar de Gustavo.