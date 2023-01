BBB 23: web shippa a jogadora de vôlei Key e Gustavo, o agroboy

O público decidiu quem seriam as duplas da edição e votou para que Key e Gustavo ficassem acorrentados. Tudo isso foi antes do programa começar e o público ver quem tinha química com quem, mas parece que os fãs do reality show acertaram. Desde a estreia do BBB 23, a jogadora de vôlei e o fazendeiro estão se dando bem, tanto que até viraram shipp entre a galera. Nas redes sociais, a dupla já ganhou torcidas para se tornar um casal.

Key e Gustavo ganham primeiro shipp do BBB 23

Key e Gustavo se conheceram ao entrar acorrentados no BBB 23. Ele é do time dos anônimos, é fazendeiro e empresário, tem 27 anos e vem do Mato Grosso. Já a jogadora de vôlei de 23 anos de idade é um dos nomes do camarote da edição. A jovem é líbero do Osasco e é influenciadora digital.

Logo de cara, os dois se deram bem e trocaram risadas e brincadeiras. "Não acredito que me amarraram com um caipira", comentou a atleta. O pipoca tirou sarro da situação de acorrentados e brincou sobre ter que "dormir agarradinho" com a parceira, que riu da situação. Os dois também se atrapalharam na hora de trocar de roupa.

Não demorou para que a dupla se tornasse assunto nas redes sociais. Os participantes já começaram a ser shippados pelo público, apesar de ainda não terem ganhado um nome de casal definitivo. Mesmo assim, eles já contam com torcida para que o romance aconteça no futuro. "Quem não shippa Key e Gustavo é maluco", comentou o apresentador de esportes Thiago Benevenutte.

Quem não shippa Key e Gustavo é maluco! #BBB23 — Thiago Benevenutte (@tbenevenutte) January 17, 2023

Entre os fãs do reality show, eles também despertaram carinho: "a última vez que eu shippei tanto um casal assim como estou shippando a Key e o Gustavo , foi no BBB de 2006 com a Mari e o Saullo e hoje eles estão casados e com 4 filhos... Key e Gustavo já estou criando expectativas demais em cima de vocês , olha o prejuízo".

A última vez que eu shippei tanto um casal assim como estou shippando a Key e o Gustavo , foi no BBB de 2006 com a Mari e o Saullo e hoje eles estão casados e com 4 filhos... Key e Gustavo já estou criando expectativas demais em cima de vocês , olha o prejuízo 🤍🤧 — Loh 🚕 (@detailsmariel) January 17, 2023

"Tô me esforçando pra não ser a emocionada do rolê, mas boto fé nessa dupla/casal. Key e Gustavo são fofos juntos", disse outra no Twitter. "Meta: não shippar nenhum casal esse ano. Obstáculo: Gustavo e Key juntos", comentou outro perfil da rede social.

Key e Gustavo são fofos juntos.#RedeBBB #BBB23 pic.twitter.com/aNeam83AKp — Marcelle 🌻💥❤️🖤 (@MarcelleHerman3) January 17, 2023

Obstáculo: Gustavo e Key juntos 🥰 pic.twitter.com/eCQayK6Btb — Karol com k🐎 (@karolmomentsz) January 17, 2023

Gustavo pode já ter iniciado a primeira rivalidade da edição

Key e Gustavo podem acabar se tornando alvos nos próximos dias, dependendo do andamento do jogo. O fazendeiro já teve uma troca de farpas com Bruna Gripao, o que pode se tornar a primeira rivalidade da temporada.

Tudo começou na prova de imunidade que marcou a estreia do reality show. Gustavo e Key estavam indo bem e sendo os primeiros a apertar o botão, o que dava direito a alguns minutos no sofá de descanso. Porém, eles acabaram eliminados e Bruna comemorou a saída da dupla.

No entanto, os dois deixaram a disputa devido a uma falha técnica e por isso puderam retornar ao jogo depois que a produção explicou a situação. Quando voltou ao espaço da prova, Gustavo venceu mais uma rodada ao lado da parceira, ele então comemorou e provocou a adversária. "chupa Bruna, por**. O cowboy não tinha saído? O cowboy voltou minha filha".

🚨 VEM AÍ: Gustavo e Key ganharam a rodada e ele mandou um “chupa Bruna” #BBB23 pic.twitter.com/uycVngZowL — Dantas (@Dantinhas) January 17, 2023

Para o azar da dupla, Key e Gustavo acabaram eliminados no começo da manhã, pouco depois das 07h00, desta vez de verdade. Quando os dois saíram do jogo, Bruna e Larissa começaram a chorar e as duplas restantes comemoraram. "Pode ganhar sim velho. A gente vai estar aqui", disse Fred. "Bruna respira", tentou ajudar Sarah. "Falei: cara, não quero desistir", comentou Bruna chorando. "Bora Bruninha", também disse Ricardo.