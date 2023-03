Além de Guimê, Cara de Sapato é acusado de assédio no BBB 23

MC Guimê, 30 anos, foi bastante criticado por passar a mão no bumbum de Dania Mendez sem o consentimento da moça na festa desta madrugada (16) no BBB 23. Outro brother que recebeu uma enxurrada de críticas na web foi Cara de Sapato, 32 anos, que tentou beijar a mexicana algumas vezes durante a comemoração.

Alguns fãs do reality show da TV Globo consideraram o lutador de MMA invasivo com a influenciadora digital. Um dos momentos que mais incomodou a audiência aconteceu no quarto fundo do mar, quando Dania estava deitada na cama de casal e Cara de Sapato tentou beijar a moça - que disse NÃO.

Ele continuou com as investidas, segurando os braços da mexicana e chegou a receber um aviso de atenção da produção. "Ela já disse que não quer e ele não sai de cima dela", reclamou um usuário do Twitter sobre o momento.

As pessoas estão postando aqui como se tivesse lindo essa investida do Sapato com a Dania, quando na verdade ele está sendo extremamente INVASIVO e INCONVENIENTE. Ela já disse que NÃO QUER e ele não sai de cima dela. #BBB23 pic.twitter.com/w4wbxuN8L4 — emer (@emerzou) March 16, 2023

Outra tentativa do lutador de beijar Dania, desta vez embaixo do edredom, também deixou muita gente incomodada: "isso aqui foi assédio viu galera, não tem que passar pano, Dania está bêbada tri-louca, e o Cara de Sapato cobrindo para beijar, mesmo ela dizendo para ele parar".

isso aqui foi 4sséd10 viu galera, não tem passar pano, dania está bêbada tri-louca, e o sapato cobrindo pra beijar mesmo ela dizendo pra ele parar #LCDLF3pic.twitter.com/P352rhrpJM — p’zoe waraha 🇧🇷 (@tuitazoe) March 16, 2023

"É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Cara de Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil", disse outro.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23 pic.twitter.com/lLB9Z9DrCL — Alexandre Rodriguez  (@lexandrez) March 16, 2023

"O que MC Guimê e o Antônio Sapatito fizeram não beijou só, não. Foi coisa de assediador mesmo. Que merda. O que será que o Boninho vai fazer?" comentou uma fã do programa nas redes sociais.

O mc guimê e o Antônio sapatito fizeram não beijou só, não. Foi coisa de assediador mesmo. Que merda. O que será que o boninho vai fazer? — Karina (@SupergirlVN17) March 16, 2023

Guimê e Cara de Sapato vão ser expulsos do BBB 23?

A produção do BBB 23 não comentou o caso de Guimê e nem de Cara de Sapato até agora. Nenhum dos dois foi chamado para uma conversa privada no confessionário, o que já aconteceu em situações parecidas no reality show antes.

Em 2020, por exemplo, Petrix foi acusado na web de assediar Boca Rosa. A produção conversou com os brothers no confessionário e a situação foi resolvida sem a expulsão do atleta. Com a grande repercussão nas redes, durante o dia de hoje é possível que a situação no BBB 23 ganhe novos desdobramentos.

