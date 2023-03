MC Guimê saiu do BBB 23? Entenda polêmica

A festa do líder do Big Brother Brasil, realizada na noite de quarta (15), rendeu muitas críticas a MC Guimê, que foi flagrado acariciando as costas e o bumbum de Dania. As ações do cantor teriam incomodado a participante mexicana, e nas redes sociais o público acusou o famoso de assédio.

A dúvida do público se MC Guimê continuará no BBB 23 ou não surgiram por conta da festa do líder desta semana. O brother foi visto com a mão no bumbum de Dania Mendez e por isso acusado de assédio. Quando percebeu a mão do funkeiro, a mexicana se virou e o cantor se afastou.

O nome do brother foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e teve até gente pedindo expulsão. "No mínimo uma expulsão do Mc Guimê por assédio, que cara nojento", reclamou uma usuária da rede social.

No mínimo uma expulsão do Mc Guime por assédio, q cara nojento pic.twitter.com/Dd5u75G00y — Aline Santos (@alinesantos1s) March 16, 2023

"Acordei aqui e fui me inteirar sobre o que rolou na festa da #bbb23 e... SENHOR!!! Espero que o programa tome providências urgentemente sobre a atitude do Guimê, isso aí é caso de expulsão", escreveu o jornalista de entretenimento Fábio Garcia.

Acordei aqui e fui me inteirar sobre o que rolou na festa da #bbb23 e... SENHOR!!! Espero que o programa tome providências urgentemente sobre a atitude do Guimê, isso aí é caso de expulsão. — Fábio Garcia (@fabiogaj) March 16, 2023

A produção do BBB 23 ainda não se pronunciou sobre o caso. O brother permanece no confinamento da TV Globo até o momento.