BBB 23: que horas começa a terceira Prova do Anjo?

Prova do Anjo do BBB 23 acontece tradicionalmente aos sábados - Foto: Reprodução/Rede Globo

A terceira Prova do Anjo do BBB 23 será realizada neste sábado, 4. Os brothers vão disputar mais uma vez o colar da imunidade, o almoço do anjo e a chance de ver alguns vídeos gravados pela família. A transmissão da prova acontece ao vivo pelo Globoplay.

Qual o horário da Prova do Anjo?

A Prova do Anjo é realizada nas tardes de sábado no BBB 23. A disputa costuma ter início a partir do meio dia, mas pode começar mais cedo ou mais tarde dependendo da programação do dia. Quem quiser acompanhar a prova precisa ficar ligado no pay-per-view no horário de almoço.

O brother que ganhar a disputa fica com o colar da imunidade e terá a chance de livrar um colega da berlinda durante a formação do paredão do próximo domingo, 5.

O Anjo da semana também escolhe quem deve cumprir o castigo do Monstro, que rende mais algumas intrigas entre os brothers. Os dois indicados devem usar uma fantasia à escolha da produção e cumprir a tarefa designada.

Ainda no domingo, o ganhador da prova do anjo poderá levar três brothers para acompanhá-lo em uma almoço especial. Ele vai desfrutar de um cardápio cheio de suas comidas preferidas e ainda vai ganhar alguns looks da marca de roupa patrocinadora do reality. É nesse momento que é exibido os vídeos gravados pelos familiares do Anjo, que costuma causar bastante emoção.

Como assistir a Prova do Anjo?

Apenas os assinantes do Globoplay conseguem acompanhar a Prova do Anjo em tempo real, já que a disputa é realizada fora do horário em que o programa vai ao ar na Globo. Os melhores momentos vão ao ar na edição de sábado, 4, logo após a novela Travessia.

Para assistir ao vivo, siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay na navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo para iOS ou Android.

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar. Usuários que já tem uma conta paga só precisam entrar com e-mail e senha.

Novos usuários precisam clicar em 'assine já' e fornecer os dados solicitados pela plataforma, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: escolha o plano desejado - as mensalidades começam em R$ 24,90. O pagamento pode ser feito através de cartões de crédito ou carteiras digitais.

Passo 4: após adquirir o plano, volte na página inicial e clique em 'Agora'. Depois, escolha a aba 'BBB' e aguarde o início da transmissão.

Quando será a formação do paredão?

A formação do paredão acontece ao vivo no programa de domingo, 5, a partir das 23h, horário de Brasília, logo após o Fantástico.

A dinâmica começa com o dono do Poder Curinga, que vai salvar um dos indicados ao paredão escolhidos através do Big Fone. Depois, o Anjo da semana imunizará um brother.

A definição da berlinda continua com a indicação do líder, a votação da casa e o contragolpe do escolhido pelo Big Fone - ele não poderá escolher o outro brother que escapou do paredão e nem o dono do Poder Curinga.

O escolhido pelo Big Fone, o contragolpe e o mais votado da casa jogam a Prova Bate e Volta.