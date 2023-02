Prova do anjo BBB 23 AO VIVO: que horas começa e resultado neste sábado

A nova prova do anjo do BBB 23 será realizada no sábado (04) e o vencedor da disputa ganha o poder de imunizar um brother no domingo, um almoço especial e um vídeo gravado pela família. Além disso, o anjo da semana também precisa escolher dois confinados para cumprir o castigo do monstro. Dessa vez, quem ganhar o colar não estará imune ao paredão.

Que horas é a prova do anjo 23?

O público vai conhecer o novo anjo da semana no sábado, com a prova do anjo no BBB23 prevista para começar por volta das 14 horas, de Brasília.

Como é de costume no programa, nem sempre todos os brothers têm o direito de disputar a prova. A escolha dos participantes que irão concorrer ao colar acontece por meio de um sorteio. Quem tirar a bolinha azul da urna, joga. Quem tirar a bolinha branca, fica de fora.

No domingo, além de livrar um aliado do paredão, o anjo poderá escolher o cardápio do seu almoço especial e convidar dois amigos para acompanhá-lo.

Para assistir a competição ao vivo, é necessário ser assinante do GloboPlay. A edição do sábado também deve mostrar os melhores momentos da disputa e o vencedor.

Há menos de dois meses no ar, o BBB 23 já teve dois anjos - e, consequentemente, 2 castigos do monstro. Os primeiros a ganhar foram Aline e Bruna, em dinâmica em dupla. Na semana passada quem venceu foi Ricardo.

Programação da 3ª semana do BBB 23

Sábado (04/01)

Prova do anjo

Big Fone

Domingo (05/01)

- Comprador do poder curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai para o Paredão

- Anjo imuniza um

- Líder indica

- Casa vota no confessionário

- O indicado pelo Big Fone, confirmado pelo poder curinga, dá o contragolpe. Mas há regras: não pode escolher quem atendeu ao big fone ou comprou o poder curinga

- Prova Bate-Volta

