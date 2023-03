BBB 23: prova do líder tem veto hoje? Brothers disputam 10ª liderança

Atual chefão do reality show, MC Guimê NÃO terá direito a vetar algum participante na prova do líder de hoje, quinta-feira (16), segundo as informações de Tadeu Schmidt ao público na quinta-feira passada. Porém, mesmo assim a disputa pela liderança desta semana do BBB 23 não será realizada pelos 12 brothers e sisters que restam na competição milionária da TV Globo.

Aline Wirley e Sarah Aline estão vetadas da 10ª prova do líder, devido a consequência que tiraram na competição da semana passada. As sister foram as primeiras a deixar a disputa de resistência e, como mandava a dinâmica, elas tiveram que escolher um dos pergaminhos e sortearam o que dizia "a dupla não participa da prova do líder da próxima semana".

As demais consequências da disputa de resistência foram: direto para a xepa (Larissa e Bruna); sem lance no poder coringa da semana (Gabriel e Marvvila); e fora da prova do anjo (para Sapato e Amanda).

Assim, a prova do líder de hoje (16) será disputada entre 10 participantes: Amanda, Cara de Sapato, Bruna Griphao, Cezar Black, Domitila Barros, Fred Desimpedidos, Gabriel Santana, Marvvila, MC Guimê e Ricardo Alface.

Como vai ser a prova do líder hoje?

Por enquanto, a produção do BBB 23, Boninho e nem o apresentador Tadeu Schmidt deram dicas de como será a prova do líder de hoje. O que se espera é que a dinâmica seja de sorte, habilidade ou agilidade, e não resistência. Isso porque o site oficial do reality show já divulgou que a próxima festa do programa será na sexta-feira (17), com a presença da banda NX Zero.

Quando há prova de resistência, geralmente a produção planeja a festa para os sábados, já que os brothers ainda podem estar disputando quando a noite de sexta chegar.

Após um brother ou sister ser coroado como novo líder da semana, será feita a nova separação entre vip e xepa. Os integrantes de cada grupo só irão mudar ao longo da semana caso no dia da prova do anjo alguém da xepa seja escolhido para o monstro.

Os detalhes sobre a dinâmica da formação de paredão desta semana serão passadas por Tadeu Schmidt antes da prova do líder desta quinta-feira começar. No entanto, já temos algumas pistas de como será a votação.

O que se sabe até agora é que Dania Mendez, a mexicana enviada do La Casa de Los Famosos para um intercâmbio de participantes, decidirá o poder coringa. Ele será arrematado nesta sexta-feira (17) e terá duas possibilidades. Tadeu explicou que a influenciadora digital vai definir se o poder será "voto duplo ou voto anulado" durante a votação de domingo (19).

Dania terá este poder, mas não deve votar e nem ser votada, já que a famosa continua competindo no La Casa de Los Famosos. Foi informado que ela retornará ao reality show de celebridades latinas, então a influenciadora não pode ser indicada ao paredão por aqui, sendo apenas uma presença temporária no confinamento brasileiro. Não foi informado até o momento quando ela vai embora.

Programação do BBB 23 nos próximos dias

Hoje, quinta-feira (16): prova do líder + divisão da xepa e vip

Amanhã, sexta-feira (17): leilão do poder coringa + festa com a banda NX Zero

Sábado (18): prova do anjo

Domingo (19): almoço do anjo + formação do 10º paredão da temporada

