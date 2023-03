BBB 23: quem comprou o Poder Curinga, o card do poder da semana?

Sexta-feira é dia de arrematar o Poder Curinga no BBB 23. O brother que der o maior lance em estalecas fica com o "card do poder", que dá um benefício durante a formação de paredão do próximo domingo. Nesta semana, a vantagem adquirida dará um poder de escolha importante ao participante.

Qual o Poder Curinga da semana?

Sarah Aline foi quem arrematou o Poder Curinga. A psicóloga deu o maior lance em estalecas durante a manhã desta sexta-feira, 3, e poderá usar o benefício no domingo.

Nesta semana, se trata do 'Poder do Caminho'. Durante a formação da oitava berlinda, os participantes serão divididos em dois grupos através de sorteio. O dono do Poder Curinga poderá decidir em qual time quer ficar e ainda terá o privilégio de ser o primeiro a votar. Os grupos votam entre si desta vez.

O Poder Curinga é uma novidade do BBB 23. Se trata de um benefício no jogo que pode ser adquirido pelos brothers através das estalecas. Toda sexta-feira, os participantes vão ao confessionário para dar uma quantidade para as compras da semana e também dão um lance para arrematar o card. Quem der a maior quantia, fica com o poder.

O benefício muda a cada ciclo e pode dar grandes poderes aos brothers. Por exemplo, na semana retrasada, Key Alves ganhou o Poder Supremo e mandou um rival direto para a berlinda, sem chances de Bate e Volta, assim como o líder.

Assista ao momento em que Sarah Aline arremata o Poder Curinga:

Sarah Aline arremata o Poder Curinga da semana: o Poder do Caminho 🃏 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/8gRs5PCFDd — Big Brother Brasil (@bbb) March 3, 2023

Qual a dinâmica da semana no BBB 23?

O oitavo paredão do BBB 23 já começou a ser formado. Na última quarta, 1º, Mc Guimê foi quem atendeu o Big Fone mais uma vez e mandou Key Alves e Cezar para a berlinda. A jogadora de vôlei e o enfermeiro também não participaram da Prova do Líder, realizada na quinta.

Fred foi quem venceu a Prova do Líder. O influenciador digital superou Aline Wirley na rodada final e levou a melhor. O famoso escolheu Bruna Griphao, Larissa e a ex-Rouge para o VIP.

No sábado, 4, será realizada mais uma Prova do Anjo. O vencedor da disputa escolhe dois brothers para cumprirem o castigo do Monstro, além de ganhar um almoço especial e a oportunidade de ver vídeos gravados pela família. No mesmo dia, durante o programa ao vivo, o Big Fone vai tocar mais uma vez, e quem atender poderá salvar um dos dois emparedados. Caso Key ou Cezar atendam, eles poderão se salvar.

Domingo é dia da temida formação de paredão. A oitava berlinda será formada da seguinte forma:

Anjo: imuniza um participante.

Líder: indica um rival sem direito a Prova Bate e Volta.

Votação da casa: os brothers serão divididos em dois grupos escolhidos por sorteio. Cada grupo vai para um quarto e votam entre si.

Poder Curinga: Sarah Aline poderá escolher em qual grupo quer ficar. Ela também será a primeira de seu grupo a votar.

Salvo pelo Big Fone: a pessoa salva pelo Big Fone de sábado indicará um brother ao paredão.

Prova Bate e Volta: quatro brothers disputam a prova, menos o indicado pelo líder, e duas se salvam.

O que tem no BBB 23 hoje?

A edição desta sexta-feira mostrará a compra do Poder Curinga por Sarah Aline e a repercussão entre os brothers. O programa também mostra a chegada de Fred ao quarto do líder e os primeiros momentos da liderança do influenciador digital.

Além disso, sexta é dia de festa no BBB 23! Quem comanda o evento hoje é a cantora Gloria Groove, que fará um show exclusivo para os brothers. Os melhores momentos da festança é são exibidos na edição de sábado na Globo.