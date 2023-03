8ª disputa da prova do líder do BBB 23 - FOTO: GLOBO

Disputa pela liderança no 8º paredão do BBB 23

Quem é o novo líder do BBB 23? Acompanhe a 8ª prova do líder Gshow

Quem é o novo líder do BBB 23? Acompanhe a 8ª prova do líder Gshow

Quem ganhou a 8ª prova do líder do BBB 23? O nome do vencedor será revelado no programa ao vivo desta quinta-feira, 2 de março. Key e Cezar estão vetados de participar da prova após Guimê atender ao big fone e indicar os dois ao paredão. O ganhador garante mais uma semana no Big Brother Brasil, além de fazer uma nova divisão entre VIP e xepa.

A identidade de quem ganhou a prova do líder do BBB 23 será anunciada após a novela Travessia. Ao todo, 11 brothers disputam a liderança.

Como é a líder do BBB 23 de hoje?

A prova do líder é uma das mais importantes e aguardadas competições do programa Big Brother Brasil 23. Realizada semanalmente, ela é responsável por definir o líder da casa, o participante que terá imunidade na próxima eliminação, além de poder indicar um colega ao paredão.

A disputa, geralmente, é composta por uma série de desafios físicos e mentais que testam as habilidades e resistência dos participantes. O tipo de prova pode variar bastante de semana para semana, desde provas de resistência em que os competidores precisam permanecer em pé ou em determinada posição por horas seguidas, até jogos de estratégia.

Os participantes são divididos em equipes ou disputam individualmente, dependendo do formato da prova. O vencedor ou equipe vencedora torna-se o líder da casa e tem acesso a um quarto exclusivo, além de poder indicar um colega ao paredão.

A prova do líder é uma das principais formas de influenciar o jogo e pode mudar significativamente a dinâmica da casa. Os participantes precisam estar preparados para enfrentar desafios físicos e animados e demonstrar habilidade e estratégia para se tornarem o líder da casa.

A expectativa é sempre alta para as realizações da disputa, e os telespectadores acompanham com ansiedade para descobrir quem sairá vitorioso e assumirá a liderança da casa.

Quem já foi líder no BBB 23?

Sete brothers já venceram a Prova do Líder. Na primeira semana, a liderança foi compartilhada. Já na sétima semana do game, foram dois líderes devido a dinâmica "modo turbo" do BBB 23.

1ª semana: Bruna Griphao e Larissa. A liderança compartilhada rendeu tretas entre as duas sisters, que após se resolverem chegaram ao consenso de indicar Gustavo e Key Alves para a berlinda. Na ocasião, ambos ficaram no jogo.

2ª semana: Cara de Sapato. O atleta vendeu a segunda liderança da temporada e mandou Cezar para a berlinda, que também permaneceu no jogo.

3ª semana: Gustavo. O caubói foi o primeiro a fazer uma indicação certeira ao paredão ao indicar Tina para a berlinda, que foi eliminada pelo público.

4ª semana: Gustavo. O fazendeiro conquistou a liderança pela segunda semana consecutiva e ainda escapou do paredão, pois havia sido indicado pelo Big Fone. Ele mandou Mc Guimê para o paredão, que segue no jogo.

5ª semana: Cezar venceu a liderança, mas não consegui curtir a vitória. Isso porque Ricardo o colocou no Monstro e tirou o líder do VIP. O enfermeiro obviamente mandou o biomédico para a berlinda, que também permanece na competição.

6ª semana: Sarah Aline conquistou a primeira liderança da semana turbo do BBB 23. A psicóloga mandou Cara de Sapato para o paredão, mas o lutador escapou graças ao Poder Supremo que estava com Mc Guimê, que atendeu o Big Fone.

7ª semana: poucos dias depois, uma nova Prova do Líder foi realizada e Bruna Griphao venceu novamente a disputa. A atriz indicou Fred Nicácio para o paredão, que foi eliminado.

Quem está no paredão?

Key Alves e Cezar são dois brothers que já estão no 8º paredão. A jogadora de vôlei e o enfermeiro foram indicados por Mc Guimê através do Big Fone, que tocou novamente na última quarta-feira, 1º.

Um deles pode se salvar no sábado. O telefone da casa mais vigiada do Brasil vai tocar mais uma vez durante o programa ao vivo e quem atender terá que escolher um dos dois emparedados para escapar da berlinda. Se caso Key ou Cezar atenderem, eles poderão se salvar.

O brother que escapar da berlinda terá direito a uma indicação no paredão que será formado no domingo. Os demais emparedados serão escolhidos através da indicação do líder e da votação da casa, como de costume.

Enquete BBB 23: Key deve sair no 8º paredão?

Quem já saiu do BBB 23?

Ao longo da temporada, oito brothers já deixaram o confinamento. Foram sete eliminações e uma desistência.

1º paredão - Marília foi eliminada com 52,70% dos votos.

2º paredão - Gabriel deixou o confinamento com 53,3% dos votos.

3º paredão - Tina saiu do BBB 23 com 54,12% dos votos

4º paredão - Paula foi a quarta eliminada com 72,4% dos votos.

5º paredão - Cristian deixou o programa com 48,32% dos votos.

6º paredão - Gustavo foi eliminado do BBB 23 com 71,78% dos votos.

7º paredão - Fred Nicácio deixou o programa com 62,94% dos votos.

Desistência: Bruno Gaga desistiu do programa por conta própria na quarta semana do BBB 23.

VEJA: Ranking porcentagem BBB: as rejeições das eliminações de 2023