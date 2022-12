BBB 23 terá plateia e o que mais sabemos sobre a nova edição

O BBB 23 pode retornar com a presença da plateia a partir do próximo ano. A família dos emparedados e o público deixaram de participar presencialmente das noites de paredão em 2020, devido à pandemia de Covid-19 no país. Desde então, apenas o apresentador recebe o eliminado da semana, mas o cenário pode mudar na próxima edição.

BBB 23 voltará a ter plateia?

O BBB 23 pode voltar com a presença da plateia, de acordo com informações do Notícias da TV. O programa está há duas temporadas e meia sem contar com familiares e fãs em noites de paredão por causa da crise de Covid-19 iniciada em 2020.

O veículo afirma que o Big Brother Brasil já estaria entrando em contato com caravanistas e abriu inscrições para o público geral que deseja fazer parte da audiência.

A plateia participa apenas das noites de eliminação. Família, amigos e fãs dos emparedados podem comparecer aos Estúdios Globo para acompanhar o resultado da votação ao lado do apresentador Tadeu Schmidt. Até 2020, a cena do eliminado da semana correndo para abraçar a família era uma das mais clássicas do programa, que rendia momentos de emoção para os brothers.

Nas primeiras temporadas, os emparedados podiam até ver imagens de seus familiares na plateia. No entanto, isso deixou de ser feito ao longo dos anos.

Globo nega presença de plateia

Apesar dos rumores que circulam na web, a Globo negou ao jornal Metrópoles que a audiência irá retornar no BBB 23. A assessoria de imprensa afirmou ao veículo que “não existe previsão de plateia no BBB23".

Vale lembrar que outros programas da emissora contam com a presença da audiência, como o The Voice e o The Masked Singer Brasil.

Por enquanto, a emissora vem anunciado aos poucos as novidades para o BBB 23. Uma delas é que o prêmio final, que está sem reajuste há anos, poderá receber um aumento. Conforme anunciado pela emissora, os brothers e sisters confinados poderão ver o valor final da premiação mudar ao longo da temporada, com a possibilidade do ganhador sair do jogo com uma quantia maior.

A emissora deu a dica que escapar dos paredões e resistir mais tempo na competição é fundamental nesta temporada.

Outra novidade para o próximo ano é o retorno da casa de vidro, que acontecerá dentro de um shopping no Rio de Janeiro - como nos tempos áureos do reality show.

Desta vez, a dinâmica ocorrerá antes do início do reality show, pela primeira vez na história. A função e a quantidade de participantes que vão entrar na casa de vidro será divulgada em breve.

Quando começa o BBB 23?

O BBB 23 está marcado para começar em 16 de janeiro, segunda-feira. Mais uma vez, o reality show aposta na divisão entre Camarote, famosos convidados pela produção do programa, e Pipocas, anônimos que se inscrevem para participar da competição. O formato alavancou a audiência e a repercussão da atração, que realizou a primeira edição com celebridades em seu elenco em 2020.

Tadeu Schmidt segue como apresentador. O jornalista substitui Tiago Leifert no ano passado, que na época havia deixado a Globo, e foi bastante elogiado na web.

Ainda não se sabe quando a lista de participantes do BBB 23 será divulgada pela emissora, mas é provável que os nomes só sejam liberados em uma data próxima da estreia do programa, assim como aconteceu nos últimos anos.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, alguns do cotados são: Wanessa Camargo (cantora), Vitão (cantor), Laura Brito (influenciadora digital), Vivi Wanderley (influenciadora digital), Mariely Santos (influenciadora digital), Bruna Griphão (atriz) e Yasmin Brunet (modelo).