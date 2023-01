Quando começa o Big Brother Brasil 2023?

Está chegando a hora de acompanhar a nova temporada do Big Brother Brasil! Neste ano, famosos e anônimos voltam a competir pelo prêmio milionário, que poderá mudar de valor de acordo com o desempenho dos participantes. A data de estreia e algumas novidades já foram divulgadas pela emissora.

Que dia começa o Big Brother Brasil 2023?

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela Travessia. O programa segue indo ao ar diariamente na Globo.

O Big Brother Brasil já anunciou algumas novidades para esse ano. A primeira é que o prêmio finalmente terá seu valor reajustado depois de muito tempo sem alteração. No entanto, para que o vencedor leva para casa um valor maior do que R$ 1,5 milhão, terá que vencer as provas. Em um vídeo publicado pela Rede Globo, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a novidade. E o prêmio final que vai mudar? Mas tem que se dedicar! Lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder", disse. O jornalista também afirmou que o líder de cada semana terá mais poderes e novas jogadas.

Outra dinâmica que retorna para o Big Brother Brasil é a casa de vidro. Pela primeira vez em três anos, os participantes ficarão em um shopping no Rio de Janeiro, como costumava acontecer nas edições anteriores. Ainda não se sabe se serão anônimos ou famosos que vão disputar vagas na competição, mas a web especula que desta vez a ação seja realizada com influenciadores digitais.

O CAT BBB também teve estar de volta. Por enquanto, Boninho confirmou a estreia de uma novo quadro comandado pela ilustradora Rafaella Tuma, que mostrará de forma bem humorada os principais momentos da rotina dos brothers.

Quando sai a lista de participantes do BBB 23?

A Globo ainda não divulgou a principal informação que o público quer saber: quem são os participantes do BBB 23. Nos últimos anos, a emissora só liberou os nomes dos famosos e dos anônimos poucos dias antes da estreia do programa, com vinhetas que foram ao ar ao longo da programação vespertina.

A produção segue com o formato iniciado em 2020, com inscritos e famosos convidados pela produção. Alguns nomes de possíveis participantes já começam a circular na web, que inclui atores globais, cantores, atletas e influenciadores digitais.

Um dos nomes mais falados na web e divulgado pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, é o de Wanessa Camargo. A cantora até teria adiantado o aniversário do filho e planejado o noivado com Dado Dolabella antes de entrar no confinamento.

Outro nome bastante falado é o do cantor Vitão, que esteve em alta no último ano. O famoso teve um relacionamento com Luísa Sonza, com quem terminou em agosto de 2021.

O colunista ainda afirma que a jogadora de volêi Key Alves, a atriz Bruna Griphao, as influenciadoras digitais Laura Brito, Vivi Wanderley e Mariely Santos são outras cotadas para a edição.

Como acompanhar o BBB 23?

O Big Brother Brasil vai ao ar diariamente na Rede Globo. Para assistir, basta ligar no canal após a novela Travessia, de segunda a sábado, e após o Fantástico, aos domingos.

Os fãs mais fervorosos podem acompanhar os brothers durante 24 horas por dia através do pay-per-view. Para isso, é necessário ser assinante de um dos planos do Globoplay, que dá acesso a várias câmeras.

O pay-per-view só começa a ser transmitido após a primeira edição ao vivo do programa que vai ao ar na Globo. Os planos podem ser adquiridos através do pagamento com cartões de créditos ou carteiras digitais. Depois, é só clicar na aba 'BBB' no canto superior e escolher uma das câmeras disponibilizadas para assistir.