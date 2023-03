Com Fred no quarto branco, vai ter Festa do Líder no BBB 23?

Desde que Fred foi escolhido por Domitila Barros para ir ao Quarto Branco, surgiu a dúvida se haverá festa do líder. Se o influenciador digital perder a disputa, ele ficará trancado no cômodo até o início do programa de quinta e perderá o evento em sua homenagem. A Globo confirmou a realização da festa ainda que o brother na tarde de hoje, 8.

Como vai ser a Festa do Líder hoje?

A festa desta quarta-feira está mantida, conforme anunciado pela emissora. O tema mistura elementos do universo do futebol e a comunicação digital, já que Fred faz parte do canal Desimpedidos e é formado em jornalismo.

A presença do brother em sua própria festa ainda é incerta pois depende do resultado do Quarto Branco. Se vencer a disputa contra Domitila Barros, Fred sai do cômodo imediatamente, ganha imunidade no próximo paredão e um carro 0km. Se perder, ele irá direto para a berlinda sem chance de participar da Prova Bate e Volta e permanecerá no quarto até o início do programa ao vivo de quinta.

Além da decoração temática, a festa de hoje terá comida japonesa, com peças de salmão e licor. Também haverá um jogo digital de chutes ao gol e um cenário que simula entrevistas ao vivo com com fones, canecas, fichas, prancheta tática e mais.

A pista de dança será em formato de um campo de futebol, com bancos de reserva nas pontas, e o bar imitará uma bola. Haverá também uma roleta giratória que incentivará os jogadores a se arriscarem em performances futebolísticas. Se Fred não sair a tempo do evento, essa será a primeira vez que o próprio líder não participa da comemoração em sua homenagem.

O programa transmite os primeiros minutos do evento durante a edição que vai ao ar a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. A festa pode ser assistida na íntegra pelos assinantes do Globoplay.

Além da Festa do Líder, a edição de hoje também exibe o quadro Big Terapia com Paulo Vieira e Key Alves, eliminada do BBB 23, e os principais momentos da convivência entre os brothers após mais uma sister deixar a competição.

Festa de sábado do BBB 23 terá show de Luísa Sonza

A emissora também já confirmou que a próxima festa do programa será realizada no sábado, 11. O evento terá um show da cantora Luísa Sonza, que levará aos brothers os hits o 'Cachorrinhas', 'SentaDONA' e 'Mama.cita', além de outros sucessos de sua carreira.

Em entrevista ao Gshow, a cantora afirmou que está preparando um repertório especial para o seu retorno ao palco do reality. “Tenho certeza de que será incrível voltar ao BBB, poder fazer um show para animar a galera e ainda me divertir com eles”, disse.

O programa também já adiantou detalhes sobre a decoração do evento. Haverá um portal de boas-vindas aos brothers e raios luminosos para manter a vibe lá em cima. Também serão instalados semicírculos com o efeito de sombra chinesa, três sets especiais para produção de conteúdo, sendo um deles com câmera slow motion jogo de espelhos, outro com um bailarino performando simultaneamente pela tela que avalia o desempenho dos brothers e um terceiro set com globos giratórios e acessórios de moda para compor os looks dos participantes.

Assim como a Festa do Líder, o público acompanha os primeiros minutos do show de Luísa Sonza na edição e os melhores momentos no programa de domingo. Os assinantes do Globoplay e pay-per-view podem acompanhar o evento em tempo real.