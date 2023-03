Quais as regras do Quarto Branco no BBB 23?

Domitila Barros e Fred chegaram ao Quarto Branco na manhã desta quarta-feira, 8, após a miss Alemanha apertar o botão localizado no gramado. O influenciador digital foi escolhido pela sister para acompanhá-la no desafio, e agora ambos disputam a chance de ganhar imunidade ou ir direto para o próximo paredão.

Qual a consequência do Quarto Branco no BBB 23?

O Quarto Branco funciona como uma prova de resistência. Os brothers sortearam para saber em qual lugar deveriam se sentar no carro - Domitila ficou com o banco do motorista, enquanto Fred se sentou no banco do passageiro. Eles devem permanecer dentro do automóvel segurando a logo da marca patrocinadora pelo maior tempo possível. Os jogadores também devem contar quantas vezes ela aparece nos telões, pois esse será o critério de desempate.

Quem deixar a logo cair no chão ou fizer as necessidades fisiológicas dentro do veículo, perde a disputa. Outro critério de eliminação e punição é se caso alguém tente enrolar a corda para se livrar do esforço de segurar a logo.

Caso a prova chegue no tempo limite e ambos ainda estejam na competição, a contagem das logos é o que vai decidir quem será o vencedor. Caso queiram, eles podem dormir mas correm o risco de perder a contagem ou deixar a logo cair no chão.

Quem vencer a dinâmica do Quarto Branco leva pra casa uma Chevrolet Tracker, imunidade no próximo paredão e volta para a casa imediatamente. O perdedor irá direto para a berlinda sem direito a Prova Bate e Volta e permanece no cômodo até o programa ao vivo de quinta-feira, 9.

Quem apertou o botão branco no BBB 23?

Domitila Barros foi quem apertou o botão na manhã de hoje. Ao ver o item misterioso localizado no gramado da casa mais vigiada do Brasil, a modelo não hesitou em apertá-lo. Um som imediatamente começou a tocar, acordando os demais brothers, e um dummy entrou para entregar um envelope para a sister.

Com todos os brothers reunidos na sala da casa, Domi leu em voz alta as instruções do envelope. "O mais temido está de volta sim! Você está no Quarto Branco. Escolha uma pessoa para ir com você imediatamente", dizia o recado. "Bora, Fredinho?", disse a Miss Alemanha convocando o influenciador digital.

Em um primeiro momento, Fred não reagiu. O brother ficou parado por alguns instantes assimilando a informação antes de ser consolado pelos colegas.

Os dois chegaram no Quarto Branco por volta das 11h e logo se ajeitaram dentro do carro. Domi, no entanto, não estava afim de muito papo com Fred e deu alguns foras no brother durante a dinâmica.

Como assistir o Quarto Branco ao vivo?

A dinâmica do Quarto Branco está sendo transmitida ao vivo pelo Globoplay e pay-per-view. Apenas os assinantes de um dos planos pagos da plataforma conseguem ter acesso às imagens. Para adquirir um dos pacotes, acesse o streaming e clique em 'assine já' no canto superior direito. É possível optar por pagamentos mensais ou anuais.

Quem perdeu o momento em que Domitila apertou o botão do Quarto Branco, a repercussão entre os brothers e a disputa entre Fred e a sister pode acompanhar tudo na edição que vai ao ar nesta quarta na Globo, a partir das 22h25, horário de Brasília.

O programa de hoje também exibe o quadro Big Terapia sob o comando de Paulo Vieira, que contará com a presença de Key Alves, eliminada da semana e os primeiros minutos da festa de quarta. O evento seria em homenagem ao líder Fred, que está confinado no Quarto Branco. Ainda não se sabe como será a comemoração de hoje.