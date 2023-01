Como está a votação do BBB 23 agora? Parcial aponta eliminado do dia 31/01

Cezar, Domitila e Gabriel estão no segundo paredão do BBB 23 e um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça, 31. As enquetes extraoficiais da votação apontam um resultado bastante acirrado entre a ativista social e o modelo, com diferença de menos de 1% entre eles.

Votação do BBB 23 mostra divisão de votos entre Domitila e Gabriel

A votação da segunda berlinda do BBB 23 segue muito acirrada na tarde desta segunda, 30, véspera da eliminação. Na enquete do UOL, a diferença entre Gabriel e Domitila é menor que 1%. O modelo lidera a votação com 48,02% de rejeição do público, enquanto a Miss Alemanha soma 47,30%.

O coadjuvante da disputa é Cezar Black, que está em terceiro lugar e não corre riscos de deixar a casa por enquanto. O enfermeiro recebeu apenas 4,68% e deve seguir na disputa.

Já na enquete BBB 23 do DCI, a vantagem é mais ampla para Domitila. A ativista social está isolada na liderança, com 70,7% dos votos. O modelo está em segundo lugar, mas um pouco distante, com 27,4% dos votos. Cezar Black tem apenas 1%.

Cezar foi parar na berlinda ao ser indicado pelo líder Cara de Sapato, que utilizou o afastamento do enfermeiro como justificativa para o voto. O brother então puxou Gabriel no contragolpe.

Já Domitila caiu no paredão ao ser uma das mais votadas da casa. Mc Guimê também estava entre os que receberam mais votos, mas escapou da berlinda com o veto do Poder Curinga que estava com Cara de Sapato.

As enquetes do UOL e DCI não possuem influência sobre o resultado da votação e são usadas apenas para consultar a opinião do público.

Como votar no BBB 23 Gshow?

A votação da segunda berlinda do reality show fica aberta entre domingo até a noite de terça, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a votação ao vivo. Veja como participar:

Passo 1: acesse o Gshow no navegador de seu smartphone ou computador (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: clique na enquete 'Quem você quer eliminar do BBB 23?'

Passo 3: o sistema solicita um cadastro gratuito na Globo.com para prosseguir. Usuários já cadastrados só precisam fazer o login com e-mail e senha, enquanto quem nunca votou precisa se registrar.

Passo 4: concluído o cadastro ou login, clique sobre o nome do brother que você deseja ver fora do programa, faça a validação de segunda clicando em 'sou humano' e aguarda o sistema computar o voto.

Passo 5: para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

