Enquete BBB 23 + votação: qual dupla vai para o quarto secreto?

A formação do paredão quádruplo pegou os brothers de surpresa e, desta vez, Fred e Marília e Gustavo e Key disputam a preferência do público. A dupla mais votada até terça vai para um quarto secreto. Vote na enquete BBB 23 e dê sua opinião sobre quem deve ser o próximo a ser eliminado.

Enquete BBB 23 - Parcial dos votos

Quem está no paredão BBB 23

Key e Gustavo: o casal foi indicado pelas líderes Bruna Griphao e Larissa, que desde o início do reality vivem uma rivalidade.

Fred e Marília: o médico e a maquiadora foram os mais votados pela casa e estão na berlinda.

A enquete BBB 23 oficial da Rede Globo está aberta e o mais votado entre os emparedados irá para um quarto secreto na terça, 24 de janeiro.

Votação Gshow

A votação da enquete BBB 23 oficial é no gshow.globo.com. A eliminação falsa com destino ao quarto secreto será no terça, 24 de janeiro, a partir das 22h25, horário de Brasília. O programa é exibido logo após o Vai na Fé e ficará no ar até 00:00, de acordo com a programação oficial da emissora. Enquanto isso, a votação segue aberta no Gshow.

Para votar, acesse a página do BBB 23 e localize o campo de votação. Depois, é só clicar sobre o nome do brother que deve deixar o programa, fazer a validação de segurança e confirmar.

Quem não tiver cadastro precisa inserir alguns dados como nome, e-mail e criar uma senha. O público que já participou de outras votações só precisa fazer o login.

Não há limite de votos e os espectadores podem participar inúmeras vezes. Enquanto o resultado oficial não é divulgado, participe da enquete BBB 23 e acompanhe a votação em tempo real. As enquetes extraoficiais têm acertado o nome do eliminado e a porcentagem dos últimos paredões.

Programação do BBB 23

Segunda-feira (23/01): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (24/01): Ida para o quarto secreto e nova votação

Quarta-feira (25/01): Festa do Líder;

Quinta-feira (26/01): Prova do Líder;

Sexta-feira (27/01): Festa com show;

Sábado (28/01): Prova do Anjo;

Domingo (29/01): Formação de Paredão.

