Como votar para eliminar do BBB 23 Gabriel, Domitila ou Cezar?

A segunda eliminação do Big Brother Brasil acontece nesta terça-feira, 31. Até lá, o público pode votar entre Cezar, Domitila e Gabriel, os emparedados desta semana. A votação, que acontece exclusivamente no Gshow, segue aberta até amanhã.

Como votar GSHOW do BBB 23?

A votação oficial do BBB 23 acontece no Gshow. É necessário ter uma conta gratuita Globo.com para acessar a enquete e votar em quem deve sair do programa nesta terça. Siga os passos:

Passo 1: acesse o site do Gshow através do navegador de seu smartphone ou computador (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23?' que aparece no banner da página inicial do site.

Passo 3: antes de abrir a página da votação, o sistema irá pedir que você entre em sua conta Globo.com. Usuários já cadastrados só precisam inserir o e-mail e senha. Também é possível fazer login usando contas do Google ou Facebook.

Internautas que nunca participaram das votações precisam se registrar. Clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pelo sistema: nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento e cidade de residência.

Passo 4: concluído o cadastro, clique no nome do brother que você deseja eliminar do programa. Em seguida, clique na caixinha escrita 'sou humano' de verificação de segurança.

Passo 5: para votar mais de uma vez, clique em 'votar novamente' e repita o procedimento.

Quem está no paredão do BBB 23?

Cezar, Domitila e Gabriel são os brothers que estão no segundo paredão do BBB 23. Cristian também estava na berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.

A dinâmica começou com o anjo Ricardo, que escolheu Tina para receber o colar da imunidade. Fred Nicácio e Amanda também estravam imunizados e não puderam ser votados.

O líder Cara de Sapato mandou Cezar Black direto para o paredão, sob a justificativa de que o enfermeiro se afastou dele nos últimos dias. O brother teve direito a um contragolpe e puxou Gabriel para a berlinda.

Já no confessionário, os mais votados foram Domitila e Mc Guimê. Cara de Sapato usou o Poder Curinga para livrar o cantor da berlinda, o que fez com que Cristian fosse ao paredão. Gabriel, Domitila e Cristian disputaram a Prova Bate e Volta, mas o empresário levou a melhor.

A segunda eliminação do BBB 23 vai ao ar nesta terça, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Depois do fim do programa ao vivo, o eliminado da semana participa do Bate-papo BBB com Vivian Amorin e Patrícia Ramos.

LEIA TAMBÉM

Qual o salário de Bruna Griphao