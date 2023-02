Ele voltou! Boninho confirma que vai ter Big Fone no BBB 23

Big Fone vai tocar no BBB 23 e deve mudar os rumos do reality global

É real! O BBB 23 vai ter a temida ligação do Big Fone e quem confirmou foi o próprio Big Boss, o Boninho. O diretor anunciou o retorno da dinâmica pelo Instagram nessa quinta-feira, 2 de fevereiro. Na publicação, ele deu um spoiler de como será a prova do líder e de quebra respondeu fãs do programa.

Quando vai ser o big fone?

Boninho contou pela Instagram que o Big Fone no BBB 23 será anunciado no programa de hoje, quando Tadeu Schmidt explicar como será a dinâmica da semana, que chegará ao paredão. O programa de hoje vai começar às 22h25, de Brasília.

Na casa existem dois aparelhos de Big Fone no jardim e na maior parte do tempo, os telefones não têm funcionalidade dentro do programa. No entanto, quando a produção decide acionar a dinâmica é para movimentar o confinamento.

Tradicionalmente, os dois telefones tocam simultaneamente e apenas o primeiro participante a atender consegue ouvir a mensagem do "Big Boss", que entrega comandos para quem atender e isso pode ser desde coisas positivas, como 'Indique um participante para o paredão' ou coisas negativas, como 'Você está no paredão".

A principal característica do Big Fone é justamente a incerteza. Quem atender precisa estar disposto a sofrer as consequência do formato, sejam elas boas ou não.

O último big fone no Big Brother Brasil tocou em março de 2022 e foi atendido por Jade Picon. Foi aí que surgiu a icônica frase "eu e você no paredão, dita pela influencer para Arthur, seu maior rival no reality.

Assistir BBB 23 ao vivo pelo Pay Per View

Para assistir todas as câmeras do BBB 23 a qualquer momento do dia é necessário ter acesso ao Pay Per View do programa. Essa exclusividade é dada aos assinantes da Globoplay, que podem escolher qual câmera vão conferir, rever momentos do confinamento e assistir ao vivo as festas, disputas do anjo, provas de resistência, ações patrocinadas, entre outros eventos que acontecem na casa.

A boa notícia para quem tem interesse em adquirir o serviço é qualquer pacote da Globoplay te dá direito a assistir o conteúdo do BBB 23. Ou seja, mesmo se você pagar pelo mais barato, que libera apenas o catálogo mais simples do streaming, ainda conseguirá conferir tudo 24 horas na casa. Os valores partem dos R$ 19,90 para quem opta pelo plano anual e começa em R$ 24,90 para quem prefere pagar por mês.

Para ter a sua conta por lá, você deve acessar a plataforma (https://globoplay.globo.com/) e seguida clicar em "entrar" e depois em "cadastre-se".