Vítima de criminoso, qual o final de Karina em Travessia?

O público tem sofrido junto com Karina de Travessia nas últimas semanas da novela de Gloria Perez. A adolescente, interpretada por Danielle Olímpia, caiu nas garras de um pedófilo que conseguiu conteúdo íntimo da moça e então passou a chantageá-la pela web. E os resumos do folhetim já mostram qual será o final dessa polêmica história.

O que acontece com Karina no final da novela?

O pedófilo vivido por Claudio Tovar cumpriu as ameaças contra Karina e vazou fotos íntimas da mocinha, deixando ela ainda mais arrasada.Desesperada, ela vai fugir de casa e os pais desesperados ficam desesperados. Joel e Marineide tentarão de tudo para encontrar a filha e por isso buscarão ajudada da delegada Helô.

A policial investigará o caso e finalmente os pais de Karina de Travessia vão descobrir que o problema da garota vai muito além do que pensavam. Helô contará que Karina sofreu um estupro virtual e aconselhará que os dois apoiem a filha quando a reencontrarem.

Enquanto isso, a adolescente encontrará confiança na amiga Isa e pedirá socorro a ela para enfrentar esse problema. Após a situação vir à tona, todos buscarão formas de ajudar.

Monteiro - pai de Isa e professor na escola de Karina - conversará com os alunos e pedirá que tenham empatia pela situação da adolescente.

Com uma rede de apoio, a mocinha começará a se reerguer. Além dos pais, ela ficará emocionada ao receber o suporte dos amigos quando retornar para a escola.

Qual será o final do pedófilo em Travessia?

A TV Globo ainda não revelou o que vai acontecer nos dois últimos capítulos de Travessia, mas conforme apurou a jornalista Sabrina Castro, do Notícias da TV, a prisão do pedófilo acontecerá na sexta-feira, 5 de maio.

O último capítulo, o vilão será encurralado por Helô e sua parceira Yone durante ação policial em um shopping. O pedófilo vai tentar escapar e decide entrar em uma joalheria, onde fará os clientes refréns. A grande surpresa é que Stenio estará na loja, onde foi comprar uma aliança para pedir a delegada em casamento, e vai se tornar refém do pedófilo.

Dessa vez, o final vai ser feliz. Isso porque, Helô conseguirá desarmar o pedófilo e o homem finalmente será preso.

O último capítulo inédito da trama será exibido no dia 5 de maio, sexta-feira. Quem perder a exibição, poderá conferir a reprise no dia seguinte, sábado, 6 de maio. A partir da segunda-feira, 8 de maio, o folhetim que entra no lugar da obra de Gloria Perez será Terra e Paixão, criada pelo autor Walcyr Carrasco.

Para assistir o final de Travessia, é só conectar na TV Globo no horário da novela, que é sempre exibida após o Jornal Nacional. Se preferir conferir o conteúdo ao vivo online, é possível fazer isso ao usar a aba "Agora na TV" da Globoplay, que exibe gratuitamente a programação em tempo real da emissora. Após a transmissão na televisão, os capítulos ficam disponíveis para os assinantes na plataforma streaming.

