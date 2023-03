Gabriel ganga prova do anjo hoje no BBB 23; veja quem está no monstro

Gabriel ganga prova do anjo hoje no BBB 23; veja quem está no monstro

Gabriel Santana foi quem venceu a prova do anjo deste sábado, 18 de março. A disputa começou pouco antes do meio dia e seguiu durante começo da tarde de hoje. A disputa não foi realizada entre todos os participantes que ainda estão na casa, pois houveram vetos.

Além de ganhar o colar de imunidade e um almoço especial com direito a vídeo da família, o vencedor tem a missão de escolher os castigados do monstro.

Veja a Dinâmica da semana BBB 23 no 10º paredão

Quem está no monstro?

Todo vencedor da prova do anjo tem a tarefa de escolher quem vai para o monstro da semana. "Monstro amigo da onça. Os dois castigados devem passar o tempo todo abraçados a uma onça e ao sinal sonoro ir para a plataforma no gramado", leu o ator na ficha da produção.

O brother escolheu Fred Desimpedidos e Aline Wirley. Assim, os dois saem do vip e agora estão na xepa.

Como foi a prova do anjo desta semana no BBB 23

A prova do anjo de hoje do BBB 23 foi uma disputa de mira. Os brothers tinham que jogar um disco em caixas que representavam as entregas da marca que patrocinou a disputa.

Era necessário que a cada tentativa o competidor acertasse as caixas na ordem de 1 a 9. Ou seja, primeiro a número 1, depois a 2 e assim por diante. Se o participante acertasse a 5, por exemplo, sem acertar as quatro primeiras antes, o ponto não valia.

Ao conseguir aceitar a caixa, o participante pegava sua encomenda em uma esteira e seguia para sua casinha, em que guardava a recompensa.

Sarah Aline foi a participante que se deu melhor na primeira etapa. Enquanto os demais ainda tentavam pegar o jeito e acertar a mira, a sister acertou duas caixas de primeira, disparando no placar. Depois, Gabriel também começou a ir bem na disputa, chegando perto da aliada. Os dois ficaram à frente durante grande parte da partida no BBB 23.

A disputa foi realizada apenas entre Gabriel Santana, Domitila Barros, Sarah Aline, Aline Wirley e Ricardo Alface. Antes da prova do anjo começar, foram realizados dois sorteios na sala.

O primeiro foi para definir quem jogaria. Bruna foi a primeira sorteada e vetou Cezar Black. Depois, Sarah Aline vetou Fred Desimpedidos. Por último, o sorteado Gabriel Santana vetou Amanda. Por ser líder, Bruna Griphao também ficou de fora da briga pelo colar de imunidade

O segundo sorteio definiu a ordem de cada jogador. Gabriel ficou com o número 1, Domitila com o 2, Sarah foi a número 3, Aline a número 4 e Ricardo Alface era o último a jogar, o número 5.

Anjo desta semana não é autoimune

Quem venceu a prova do anjo de hoje no BBB 23 não está fora do paredão, pois a dinâmica não é autoimune esta semana. O colar de imunidade será dado a algum colega do campeão durante a formação de paredão de amanhã, domingo (19).

1 - Quem venceu a prova do anjo imuniza alguém

2 - Líder Bruna Griphao faz sua indicação

3 - Poder coringa entra em ação. Ele pode anular o voto do dono do poder ou dar a ele peso 2. Quem decidirá isso será Dania Mendez

4 - A casa vota e dois brothers são emparedados

5 - Amanda, segunda colocada na prova do líder, terá direito a indicar alguém ao paredão

6 - A prova bate e volta é realizada. O paredão desta semana será triplo

7 - A próxima eliminação da edição será na terça-feira (21/3)