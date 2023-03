AO VIVO: que horas é a prova do anjo hoje no BBB 23, sábado (18/03)

Confira que horas começa a prova do anjo hoje no BBB 23 e como assistir - Foto: Reprodução/Globo

A nova prova do anjo do BBB 23 está perto de começar! A nona disputa pelo colar de imunidade da temporada será realizada hoje, sábado, 18 de março. Geralmente, a prova começa entre às 12h00 e 14h00, então é bom ficar de olho no pay per view a partir do final da manhã já que a produção do reality show não especifica o horário exato.

Antes da prova do anjo começar, é costume ser realizado um sorteio na sala sob o comando do apresentador Tadeu Schdmit. Em algumas semanas, esse sorteio define quem joga e quem fica de fora. Em outras, apenas especifica o número que o jogador usará na disputa. Tudo depende dos planos da produção para a quantidade de competidores.

A dinâmica desta semana NÃO será autoimune. Ou seja, quem vencer a prova do anjo de hoje terá que escolher um colega de confinamento para imunizar no próximo domingo (19), que marcará a nova formação de paredão do BBB 23.

Quem ganhar a prova do anjo neste sábado definirá os próximos castigados do monstro. Nesta semana, estão Fred, a líder Bruna Griphao, Aline e Amanda no grupo vip. Se um deles for selecionado para a tarefa, perderá 300 estalecas e irá direto para a xepa, seguindo as regras do grupo.

Estão na xepa atualmente Domitila Barros, Marvvila, Cezar Black, Sarah Aline, Ricardo Alface e Gabriel Santana.

Como assistir a Prova do Anjo do BBB 23 ao vivo?

A prova do anjo do BBB 23 é exibida ao vivo na Globoplay e depois já editada e resumida no programa a noite. Para assistir em tempo real a disputa, é necessário ser assinante do pay per view do reality show.

1 - Para conseguir conferir a disputa, entre na https://globoplay.globo.com/ para começar o seu cadastro. Você terá que clicar em "entrar" na lateral direita e depois em "cadastre-se";

2 - Agora você verá um formulário, preencha com seus dados: nome completo, data de nascimento, gênero, localização, e-mail válido e a senha que usará no site;

3 - Você finalizará o processo selecionando a caixinha que confirme que leu e concorda com os termos de uso e pode apertar "cadastrar";

4 - Em seguida, você deve retornar à página inicial. Desta vez, no menu do canto direito, você irá em Vitrine Globoplay, página em que escolherá um pacote para assinar o serviço. Os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90 e oferecem diferentes benefícios;

5 - Após escolher o tipo de plano e informar a sua forma de pagamento, a sua conta já estará ativa;

6 - Agora é só abrir a Globoplay no horário da prova do anjo e clicar na aba BBB. Você vai ver todas as câmeras disponíveis do reality show. Clique na principal, intitulada "acompanhe a casa", e pronto!

Qual a dinâmica do próximo paredão

O próximo paredão será realizado amanhã, domingo, 19 de março, a partir das 23h10 na TV Globo. A dinâmica contará com um anjo que não é autoimune, um poder coringa que só será decidido na hora da votação e uma indicação surpresa de Amanda, que foi a segunda colocada na prova do líder desta semana.

Dinâmica do 10º paredão

1 - Vencedor da prova do anjo imuniza alguém

2 - Líder Bruna Griphao indica alguém

3 - Em vídeo deixado por Dania Mendez, que já saiu do reality brasileiro, a sister mexicana informará se decidiu que o poder coringa desta semana do BBB 23 será peso 2 ou voto anulado. O poder foi arrematado por Ricardo Alface

4 - A casa votará no confessionário e dois brothers serão emparedados

5 - Amanda vai indicar alguém ao paredão

6 - A prova bate e volta será realizada e alguém se livrará da berlinda desta semana no BBB 23

Para que não fique confuso, este será o décimo paredão do BBB 23. A prova do anjo de hoje é a nona disputa pelo colar de imunidade da temporada porque com a semana turbo que ocorreu em fevereiro, duas provas do líder e dois paredões foram realizados, mas apenas uma disputa do anjo, assim a briga pelo colar ficou para trás na contagem geral.

