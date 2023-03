Dinâmica da semana BBB 23 no 10º paredão após expulsão de Guimê e Sapato

Uma nova dinâmica da semana começa no BBB 23, e como de costume, o novo ciclo começa com a prova do líder nesta quinta-feira, 16 de março e termina com a eliminação na terça-feira, 21.

Veja quem ganhou a prova do anjo

Qual a dinâmica da semana BBB 23?

Dinâmica da semana de quinta, 16 de março

Prova do líder

Apenas 8 jogam;

Aline e Sarah não disputam

Quem ganhou a prova vai poder vetar um brother na próxima disputa pela liderança

Dinâmica da semana de sexta-feira, 17 de março

Poder curinga - o líder não poderá dar um lance; quem arrematar poderá ter seu voto anulado ou com peso dois. Dania tomara a decisão.

Dinâmica da semana de sábado, 18 de março

Prova do Anjo

Dinâmica da semana de domingo, 19 de março

Anjo imuniza;

Líder indica;

Poder Curinga;

Dinâmica de votação da casa: brothers votam no Confessionário; os dois mais votados vão para o Paredão;

O segundo lugar na Prova do Líder vai indicar mais um;

Prova Bate-Volta.

Quando acaba o BBB 23

O Big Brother Brasil tem duração de três meses, com término previsto para 25 de abril. O reality show começou em 16 de janeiro, portanto será exibido em fevereiro, março e metade do mês de abril.

No ano passado, o BBB 22 terminou em 27 de abril coroando Arthur Aguiar, o primeiro Camarote a vencer a competição por R$ 1,5 milhão.

O prêmio do BBB 23 será o maior da história, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

LEIA | Guimê e Cara de Sapato são expulsos