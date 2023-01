Horário do BBB 23 hoje: 1ª eliminação, fim do quarto secreto e prova do líder

Quem perder o programa desta quinta-feira (26) ficará de fora de muitos acontecimentos que definirão a nova semana da temporada. Por isso, fique de olho no horário do BBB hoje! O reality show terá muitas novidades, como o vencedor do quarto secreto, o novo líder da edição e mais.

Qual o horário do BBB hoje, quinta-feira, 26 de janeiro?

O BBB 23 hoje vai começar às 22h25, depois da novela Travessia. O cronograma oficial da Rede Globo indica que o programa de hoje terá 1 hora e 30 minutos de edição e terminará por volta das 23h55, quando cederá espaço para o Lady Night na programação.

Porém, é bom se preparar porque é possível que o programa de hoje termine mais tarde, já que terá muito terreno para cobrir. Será nesta quinta-feira que a votação do primeiro paredão será encerrada, definindo quem será eliminado entre Marília e Fred.

Depois, o vencedor da disputa por permanência retornará para a casa. Antes da prova do líder começar, o campeão do quarto secreto terá o poder de vetar alguém. Além disso, as líderes Larissa e Bruna terão o poder de vetar mais duas pessoas cada.

Quando já estiver definido quem joga e quem fica de fora, a prova do líder finalmente será iniciada. Assim que um novo líder for definido, os participantes serão divididos entre Vip e Xepa. Atualmente, todos os moradores do quarto Fundo do Mar estão na pior, enquanto os moradores do Deserto - com exceção de Aline e Bruno - estão no grupo privilegiado das líderes.

Também será exibido nessa quinta-feira os VTs dos momentos mais importante da primeira festa do líder da temporada, além dos atritos mais importantes do dia. Antes do final do programa, Tadeu Schmidt também revelará para o público qual será o poder coringa que vai ser leiloado entre os brothers amanhã, sexta-feira (27), a dinâmica do paredão da semana e se o próximo anjo será autoimune ou não.

Próximas atividades do reality show

Leilão do novo poder coringa - sexta-feira (27)

Prova do anjo - Tadeu Schmidt ainda informará se será na sexta (27) ou sábado (28)

Almoço do anjo - domingo (29)

Formação do segundo paredão do BBB 23 - domingo (29)

Terceiro jogo da discórdia - segunda (30)

Segunda eliminação da temporada - terça-feira (31)

