Almoço do Anjo no BBB 23: horário e como assistir ao vivo

Bruno e Aline Wirley derrotaram os colegas e foram coroados anjos desta primeira semana de BBB 23. Por isso, neste domingo (22) eles vão estrear o almoço do anjo da edição e terão uma refeição especial no segundo andar da casa, com direito a vídeo da família e tudo mais. O momento é exibido ao vivo no Pay Per View e depois editado no programa diário.

Que horas é o almoço do anjo do BBB 23 hoje (22)?

O almoço do anjo costuma começar no BBB entre às 12h00 e 14h00. Tudo depende da programação que a produção preparou para os brothers no dia. Não há um horário exato, os participantes são avisados para se prepararem para a atividade e depois todos são chamados para a sala.

Quando os confinados são acordados mais cedo ou há pouca gente na casa, o almoço não inicia muito tarde. Porém, quando os brothers ainda estão grande número - como é o caso atualmente - e assim o raio-x demora para ser gravado, a recompensa dos anjos costuma começar um pouco mais tarde.

Minutos antes do almoço do anjo começar, os vencedores Bruno e Aline Wirley terão que decidir os brothers que levarão para o almoço. Depois que anunciarem os convidados, eles poderão seguir para o segundo andar da casa, em que um banquete estará esperando por eles.

Por lá, antes da comilança começar, eles assistem mensagens em vídeo enviadas pela família e amigos. Mesmo os participantes que não participam do almoço do anjo também assistem ao vídeo, eles conferem tudo no telão da sala.

Como assistir ao vivo

Para assistir ao vivo o almoço do anjo, é necessário ter acesso ao Pay Per View do programa, ou seja, as câmeras 24 horas do confinamento. Elas são disponibilizadas nos pacotes de assinatura da Globoplay, a plataforma streaming da Rede Globo.

Caso ainda não tenha a sua, você pode assinar agora mesmo e já terá o conteúdo liberado para conferir o almoço do anjo de hoje. Os valores dos planos começam em R$ 19,90 para quem opta pelo anual e R$ 24,90 para quem prefere pagar mês a mês.

1 - Acesse a https://globoplay.globo.com/

2 - Clique em "entrar" no canto superior direito e depois em "cadastre-se" na nova página

3 - Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

4 - Confirme os termos de uso e aperte o botão "cadastrar"

5 - Agora, você terá que ir na página de planos da Globoplay, https://vitrine.globo.com/assine/globoplay, e escolherá o que melhor se encaixa no seu bolso

6 - Aperte "Assine já" e informe os dados de pagamento. Eles aceitam cartão de crédito e também débito

7 - Agora é só acessar a sua nova conta e clicar nas câmeras do BBB para conferir o almoço do anjo

Como foi a 1ª prova do anjo do BBB 23

A primeira prova do anjo da temporada exigiu habilidade e estratégia das duplas. Com exceção das líderes Bruna e Larissa, todos participaram. O sorteio realizado antes da disputa serviu apenas para definir as posições na ordem de jogada de cada equipe, o que foi bem importante no jogo.

Na dinâmica da disputa, cada dupla começava subindo em uma das bases e precisava conquistar as bolinhas que iam usar na segunda etapa. Um jogava a bola e o outro tentava pegar a bolinha com uma rede.

Depois, com a quantidade de bolas que conquistou, eles tentavam acertar o pote transparente da dupla que queria eliminar da partida. Quem recebia três bolinhas no pote, era eliminado. No final, Bruna e Aline se deram melhor e venceram.

Veja como foi a vitória da dupla:

ANJO DA SEMANA! Aline e Bruno venceram a prova do anjo dessa semana! ❤️🐛 #TeamAline #BBB23 pic.twitter.com/dE75WK3Uiz — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) January 21, 2023

