Jake Leal do BBB 12: veja como está a ex-sister hoje

Jake Leal do BBB 12 tinha outra vida quando topou o desafio de participar do reality show. Ela era estudante, morava no interior e não tinha contato com o mundo dos famosos. Mesmo com uma participação curta no programa, ela foi marcada por uma prova de resistência de quase 30 horas que disputou com Kelly e divertiu o público com a saudade de seu famoso galo Fabiano.

Mais de dez anos depois, a ex-sister conversou com o Jornal DCI sobre sua trajetória após o programa da TV Globo e até comentou para quem torce no BBB23.

Entrevista - Como está Jake Leal do BBB 12

Jake: Desde que participou do Big Brother Brasil 2023, Jake Leal mudou totalmente de vida. Hoje, a ex-participante é influenciadora digital, além de ser colunista de turismo. Ela pratica hipismo, entre outros esportes que é apaixonada. Seu amado galo Fabiano já faleceu, mas ela tem outro bichinho que é dono de coração.

1 - O que mudou na sua vida após o BBB?

Minha vida mudou completamente após o BBB. Eu era uma estudante de zootecnia, morava no interior da Bahia. Não tinha noção nenhuma do que eu estou vivendo hoje, estou vivendo uma vida completamente incrível, cheia de liberdade, viajando o mundo inteiro. E quando eu entrei no Big Brother Brasil, eu não tinha nem andado de avião na minha vida. Minha primeira passagem área foi para ir para a seletiva no Rio e eu fui muito entusiasmada. Eu era outra pessoa, mudou completamente até a pessoa que sou hoje.

2 - Você foi a segunda eliminada do programa, voltaria para o reality se te chamassem mais uma vez? Qual a sua principal memória do confinamento?

Jake: Eu voltaria sim para o reality. Minha principal memória acho que foi aquela prova de resistência que fiquei 30 horas na prova do carro. Eu fiquei sem comer, sem beber água, sem ir ao banheiro. E eu já estava há um tempo acordada, já tinha uma noite ali em claro. Foi bem puxado para mim, então eu tenho claramente essa memória de cada minuto que passei naquela prova do carro ali.

A disputa final da prova de resistência foi entre Jake Leal e Kelly, que acabou vitoriosa. Veja como foi:

4 - Em 2021, você concedeu uma entrevista em que falava sobre alguns procedimentos estéticos que se arrependeu e resolveu se livrar, como o preenchimento labial. Como é a sua relação atualmente com esses procedimentos? Ainda faz algum?

Jake: Sim, na verdade eu fiz um procedimento de preenchimento labial e uma harmonização facial no geral e o resultado ficou muito exagerado, então decidi fazer a remoção de tudo isso. Estou muito mais feliz assim. Faço procedimento ainda, faço botox, não abro mão do meu botox. As pessoas confundem muito botox e preenchimento, mas botox é para valorizar o músculo e ele não dar aquela franzida na testa.

5 - Quando participou do BBB, você divertiu o público com a saudade do seu galo, o Fabiano. Você tem outros animais de estimação?

Jake: Me diverti bastante com o público com o meu galo Fabiano. Até hoje as pessoas lembram dele. Como eu mudei muito, as pessoas às vezes falam: 'te conheço de algum lugar'. Quando eu falo 'sou a Jake Leal do BBB 12 do galo Fabiano', todo mundo lembra e pergunta do Fabiano.

Hoje tenho a minha gata Lupita, que é minha paixão, dorme grudada comigo. E meu cavalinho Zamora, que infelizmente veio a falecer faz um mês. Me deixou bem arrasada. Pratico hipismo, eu não voltei a praticar o esporte, mas pretendo. Foi muito difícil para mim e ainda está sendo essa perda. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu era apaixonada pelo Zamora.

6 -A jornalista Fabia Oliveira revelou que você foi vetada do No Limite 2021 por um problema de saúde. O que aconteceu?

Jake: Na verdade não fui vetada, foi uma cogitação de eu participar do No Limite. Surgiu essa hipótese e eu falei que tenho alergia a picada de inseto, então não consigo. Tenho alergia a picada de formiga, se formiga me pica eu fico toda inchada. Então é um reality que eu não participaria.

7 - Para quem é sua torcida no BBB 23?

Jake: Minha torcida do BBB 23 acho que ainda está muito recente para falar algo, não estou acompanhando muito, acompanho mais pelo Instagram, então as coisas estão mudando muito, o jogo está virando muito e as páginas também às vezes oscilam muito a respeito das pessoas, então não tenho um campeão para o BBB 23, quem sabe mais para a frente.

Mas eu gosto do Cara de Sapato, acho ele uma pessoa muito legal, curto muito a vibe dele. Então assim, minha torcida até então vai para o Sapato, é isso. Não sei o dia de amanhã, as pessoas podem mudar, ele pode se revelar outra pessoa, mas até então eu gosto muito dele.

8 - Quais são os seus projetos?

Jake: Os meus próximos projetos é ter um programa de TV voltado para turismo e esportes, que é o que eu amo fazer, sou colunista de turismo hoje, viajo o país inteiro. Esse ano pretendo viajar o mundo inteiro. Pretendo me envolver também mais no mundo náutico. Sou apaixonada por Jet Ski, piloto Jet, piloto barco e agora estou entrando de cabeça nesse mundo fazendo alguns cruzeiros nacionais e pretendo fazer cruzeiros para fora do país também.

