Como assistir La Casa de Los Famosos ao vivo, reality com Key Alves

Key Alves foi escolhida pela produção do BBB 23 para fazer um intercâmbio na La Casa de Los Famosos, versão mexicana do reality show. A jogadora de vôlei entrou no confinamento na última quarta, 15, e passará alguns dias no país estrangeiro.

Onde assistir La Casa dos Famosos no Brasil?

É possível acompanhar o programa através do Globoplay, que liberou o sinal do reality show para os brasileiros acompanharem a passagem de Key Alves pela competição, mas apenas os assinantes da plataforma de streaming conseguem ter acesso ao sinal. O plano mensal começa em R$ 24,90, enquanto o anual sai por R$ 238,90 e pode ser pago em doze parcelas de R$ 19,90.

Os espectadores que não tiverem um dos planos pagos do streaming podem acompanhar trechos no Instagram do @lacasadelosfamosos ou site da Telemundo, que publica notícias diárias sobre o programa.

Pelo Globoplay:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Ou se preferir, baixe o aplicativo para iOS ou Android;

Passo 2: para assistir o La Casa de Los Famosos, é necessário ter um planos pagos da plataforma. Se você já for assinante, basta entrar com seu e-mail e senha cadastrados. Se não, clique em 'assine já' para fazer a assinatura.

Passo 3: faça seu cadastro na plataforma e insira uma forma de pagamento para concluir a assinatura.

Passo 4: clique na aba 'BBB' e depois escolha a câmera que estiver nomeada de 'La Casa de Los Famosos'. Clique no player e aguarde o início da transmissão.

Até quando Key Alves em La Casa de Los Famosos no México?

A passagem de Key Alves pela La Casa de Los Famosos é temporária. A oitava eliminada do BBB 23 não vai disputar o prêmio com os demais participantes e deve deixar o país em breve, assim como Dania Mendez. Mais detalhes sobre o intercâmbio devem ser explicados nos próximos dias.

Key chegou no reality mexicano na última quarta-feira, 15. A jogadora afirmou que "não fala espanhol, mas sabe tomar tequila". A atleta já falou sobre o relacionamento com Gustavo, fugiu de assuntos sobre política e se surpreendeu com o fato que os brothers podem tomar banho sem roupa já que não há câmeras no banheiro.

Enquanto Key está no Brasil, Dania Mendez vai passar alguns dias no BBB 23. A chegada da mexicana surpreendeu os brothers também na tarde de ontem, e ela terá uma missão especial em relação ao Poder Curinga na formação do 10º paredão da temporada.

Quem é Dania Mendez?

Dania Mendez é a participante mexicana que está fazendo intercâmbio no BBB 23. Ainda não foi anunciado até quando a estrangeira ficará em terras brasileiras.

A mexicana tem 31 anos e soma mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. A estrela do Instagram e do TikTok ficou mais conhecida por ter participado do reality show Acapulco Shore, da MTV, por duas temporadas.

A passagem da sister, no entanto, já rendeu algumas polêmicas em menos de 24 horas. Dania teve suas malas abertas por Fred e Marvvila, que acreditavam que a moça era uma atriz. Eles só se convenceram quando o apresentador do La Casa de Los Famosos apareceu para cumprimentar a mexicana no BBB 23.

Durante a festa de quarta-feira, Mc Guimê e Cara de Sapato foram acusados de assediar Dania. O cantor foi visto passando a mão no corpo da sister, enquanto o atleta teria forçado um beijo e imobilizado a moça na cama - ele até levou um chamado de 'atenção' da produção do reality.

Na web, os internautas pedem a expulsão de ambos os brothers. A Rede Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto, que repercutiu amplamente nas redes sociais nesta manhã.