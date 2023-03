Mc Guimê e Lexa terminaram? Cantora toma decisão

Guimê e Lexa viraram assunto nas redes sociais após a festa de ontem, 15, do BBB 23. A famosa se pronunciou em suas redes sociais na manhã desta quinta após o cantor ser acusado de assédio contra a mexicana Dania Mendez. A cantora, que afirmou estar assustada e decepcionada com o comportamento do marido, retirou a hashtag da torcida do brother de seu perfil.

Guimê e Lexa vão se separar?

Logo que os primeiros vídeos que mostrar o comportamento de Mc Guimê com Dania na festa viralizaram na web, Lexa foi ao Twitter informar aos fãs que iria dar um tempo das redes sociais. "Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", disse. A voz de 'Sapequinha' também afirmou que não está bem e que precisa de um tempo para si mesma.

Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui ❤️ — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

O caso continuou repercutindo amplamente na manhã de hoje, e Lexa fez uma nova publicação agora em sua conta no Instagram. "Todo mundo que me acompanha viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o Guimê brilhar. Ele me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa", escreveu.

Lexa também disse estar "assustada, decepcionada e triste" com o comportamento do marido. "Eu tô arrasada, no fundo do poço, machucada e não tenho forças pra nada", continuou. A loira finalizou afirmando que não vai mais assistir ao programa e que irá se retirar completamente do cenário. "Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", pontuou. Guimê e Lexa estão casados desde maio de 2018.

Durante a festa da madrugada de hoje, Mc Guimê foi acusado de passar a mão no corpo da mexicana Dania Mendez em diversos momentos - a participante do La Casa dos Famosos até chega a retirar a mão do cantor de sua cintura em um dos vídeos que circulam nas redes.

Quem também está sendo acusado de assédio no BBB 23 é Cara de Sapato, que tentou beijar a nova participante diversas vezes enquanto ela dizia 'não'. O público pede a expulsão de ambos os brothers.