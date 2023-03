No Quarto Branco do BBB 23, Domitila avisa Fred: 'não vim te servir'

A dinâmica do Quarto Branco começou na manhã desta quarta-feira, 8, com Domitila Barros e Fred. Logo no início da disputa por um carro 0km e imunidade no próximo paredão, a miss Alemanha deu vários 'chega pra lá' no seu maior adversário no jogo.

O que Domitila falou para Fred no Quarto Branco?

Domitila Barros e Fred entraram por volta das 11h no Quarto Branco do BBB 23. Desta vez, a dinâmica será diferente: eles devem permanecer dentro de um carro segurando a logo da marca patrocinadora do programa pelo maior tempo possível e devem contar a quantidade de vezes que a imagem irá aparecer nos telões.

Quem ganhar, fica imune ao paredão e leva o carro para casa. O perdedor vai direto para a berlinda sem direito a Prova Bate e Volta e ainda terá que permanecer no Quarto até o programa ao vivo de quinta-feira.

Fred tentou puxar assunto com a rival enquanto estavam na disputa, mas levou um fora. "Eu vim aqui pra te incomodar, pra jogar pau a pau com você. Eu não vim aqui para lhe entreter, não vim aqui para lhe servir e nem conversar quando você quer e como você quer. Eu vim aqui para concorrer com você", disse a modelo.

"Eu não vim aqui pra te servir, eu vim aqui pra jogar pau a pau com você. Não vim aqui pra lhe entreter e nem pra conversar a hora que voce quer." (Domitila) #BBB23 pic.twitter.com/p4bdyOX6jr — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 8, 2023

A ativista social e o jornalista já tinham se desentendido no começo da disputa. Quando chegaram ao cômodo, o influenciador afirmou que a rival ia lhe dar o carro. "Você que vai me dar. Uma preta num carro branco. Perfeito", respondeu ela.

Fred também afirmou que a sister queria se vitimizar durante o ao vivo e que ela estava se achando a 'Juliettona do negócio'. "Só existe uma Juliette! Meu nome é Domitila Barros. Agora não me chame de Domi mais não, me chame de Domitila!", rebateu. Ela também afirmou que a maior prova de resistência era estar sentada ao lado do influenciador digital.

Fred: “Você quis se vitimizar no ao vivo, você tá se achando a Juliettona do negócio” Domitila: “Só existe uma Juliette, e o meu nome é Domitila Barros” #BBB23 pic.twitter.com/TNKOCL9NKf — CHOQUEI (@choquei) March 8, 2023

"Aline falou com voce." (Fred)

"Sem querer ser chata, mas cumprindo meu papel de chata, nao quero falar de jogo com voce." (Domitila) #BBB23 pic.twitter.com/R5DbscPZ5j — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 8, 2023

