Fred foi levado ao quarto branco do BBB 23, que na verdade é um carro, por Domitila - Foto: Reprodução/Globoplay

VÍDEO: veja a reação de Fred do BBB 23 ao ser puxado para o quarto branco

Fred foi a escolha de Domitila Barros para o quarto branco do BBB 23. A sister apertou o botão do gramado e teve a missão de escolher um brother imediatamente para acompanhá-la no difícil desafio. A dinâmica surpreendeu os confinados nesta manhã de quarta-feira (8).

Como assistir ao quarto branco do BBB 23 ao vivo

Fred no quarto branco do BBB 23

Fred estava dormindo quando Domitila apertou o botão. O brother segguiu para a sala com os demais colegas quando um alerta tocou na casa. A sister recebeu um cartão e foi informada que só poderia abri-lo na presença de todos.

Quando os participantes apareceram, Domitila leu: "o mais temido está de volta sim, você está no quarto branco. Escolha uma pessoa para ir com você imediatamente". "Bora Fredinho", então comentou a miss Alemanha. "Bora", respondeu o brother.

"O mais temido chegou. O #Quartobranco. Escolha imediatamente uma pessoa pra isso com você. BORA FREDINHO???????" Domitila campeã dessa P0RRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DOMI TE AMOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #BBB23 pic.twitter.com/j5V6M5UCGH — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 8, 2023

Minutos depois, enquanto se arrumava para ir ao quarto branco, Domitila passou por Fred na cozinha e alfinetou: "Isso aí Fredinho". "Vamos bora", disse o brother se dirigindo ao quarto.

Logo em seguida, conversando com seus aliados, Domitila explicou sua escolha. Ela disse que precisava de alguém mais alto do que ela - pensando que o quarto poderia ser baixo como no BBB 20 - e por ele ser seu concorrente direto. "Se eu tiver um concorrente lá vai ser mais forte para mim não desistir. Porque vou olhar para a cara dele e pensar que tenho que voltar", explicou.

Regras - Como vai funcionar o carro branco do BBB 23

Fred e Domitila precisam permanecer dentro do carro o tempo todo, como em uma prova de resistência. Será necessário segurar a logo da marca que patrocina a prova pelo maior tempo possível. Quem deixar a logo cair no chão perde o duelo.

"Quem fazer suas necessidades dentro do carro, perde o duelo. Quem tentar prender a corda da logo de alguma fora para tentar burlar o peso estará burlando as regras, será advertido e posteriormente poderá ser eliminado. Não arrisquem", avisou Tadeu Schmidt.

A dupla ficará no carro durante o tempo que aguentar. Caso ambos resistam, a disputa final será no programa ao vivo de quinta-feira (9). Será necessário acertar quantas vezes a logo da marca do carro apareceu nos painéis. Quem vencer fica imune e ganha o carro. Quem perder vai direto ao paredão sem bate-volta.

Como funciona o quarto branco? Relembre edições