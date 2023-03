Parcial da enquete UOL da noite aponta saída de Sarah no 8º paredão

Diferença entre a sisters é pequena no oitavo paredão do BBB 23

Sarah Aline e Key Alves são as sisters mais votadas na parcial da enquete BBB 23 do UOL . Domitila Barros também está na berlinda, mas recebeu poucos votos até agora. Ambas correm o risco de deixar a competição no oitavo paredão da temporada, que será decidido na terça (7).

Parcial da enquete aponta quem sai no 8º paredão

A parcial da enquete UOL mostra a saída de Sarah Aline. Às 19h50 desta segunda, a sister estava na liderança com 50,29% de rejeição. Até agora, já são mais de 180 mil votos.

Key Alves não está muito atrás e soma 40,02% dos votos do público. A diferença entre a psicóloga e a jogadora de vôlei é de apenas 10% e ainda pode diminuir até o fechamento da votação.

Domitila Barros é a única que não corre risco de ser eliminada. A Miss Alemanha tem apenas 9,69% dos votos e deve continua no jogo.

A disputa está ainda mais acirrada na enquete do DCI, que tem Key na liderança. A atleta está em primeiro lugar com 48,4% dos votos, enquanto Sarah está na segunda posição com 47,2%.

Mais uma vez, Domitila está praticamente salva em mais um paredão ao receber apenas 4% de rejeição do público.

Key Alves foi parar na berlinda através do Big Fone, atendido por Mc Guimê. Já Sarah Aline foi indicado pelo líder Fred, enquanto Domitila foi a mais votada em um dos dois grupos formados durante a votação da casa.

Quem está no paredão do BBB 23?

Sarah Aline, Domitila Barros e Key Alves estão no oitavo paredão do BBB 23. Uma delas será eliminada na terça-feira.

Domitila Barros: modelo e ativista social, a sister tem 38 anos. Ela defende pautas relacionadas a sustentabilidade, arte como forma de mudança de vida e emprego digno para mulheres periféricas. Em 2022, venceu o concurso Miss Alemanha. Ela entrou no BBB 23 como parte do grupo Camarote.

Key Alves: jogadora de vôlei, 23 anos. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e influenciadora digital, com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e uma página de sucesso no OnlyFans. Tem uma irmã gêmea, chamada Keyt. Também faz parte do grupo Camarote.

Sarah Aline: psicóloga e analista de diversidade, 25 anos. Parte do time dos anônimos, ela mora em Osasco, São Paulo. Ela se define como uma pessoa intensa, que fala bastante e não dispensa uma boa fofoca. Teve vários empregos para conseguir custear a faculdade de Psicologia e orgulha-se de morar sozinha no apartamento que montou com os frutos do seu trabalho.

Votação Gshow ainda está aberta

A votação do Gshow segue aberta até a terça-feira, noite de eliminação. O apresentador Tadeu Schmidt costuma encerrar a contagem de votos poucos minutos antes de anunciar o nome de quem deixa o programa.

O público pode participar através do site do Gshow ou pelo aplicativo, quantas vezes quiser. Basta ter um cadastro Globo.com gratuito.

Essa será a oitava eliminação do BBB 23. O programa já colocou sete brothers pra fora através dos paredões e um desistiu por conta própria após apertar o botão.

1º paredão - Marília eliminada com 52,7% dos votos.

2º paredão - Gabriel deixou o programa com 53,3% dos votos.

3º paredão - Tina recebeu 54,12% dos votos para sair.

4º paredão - Paula foi a quarta eliminada com 72,5% dos votos, a maior rejeição da temporada.

5º paredão - Cristian deixou o jogo com 48,32% de rejeição do público.

6º paredão - Gustavo foi eliminado com 71,78%, segunda maior rejeição.

7º paredão - Fred Nicácio disse adeus ao prêmio ao somar 62,94% dos votos.

Desistência: Bruno, do grupo dos anônimos, desistiu do BBB 23 na quarta semana. O alagoano pegou os brothers de surpresa ao apertar o botão da desistência, afirmando que não estava se sentindo nem no jogo e estava com saudades da família.