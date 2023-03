Enquete BBB 23: na briga entre Fred e Alface, quem está certo?

Amizade entre os brothers e aliança do grupo Deserto rachou de vez após a formação da 8ª berlinda

Fred e Alface romperam a amizade após a formação do paredão de domingo, 6. Antes aliados, o influenciador digital e o biomédico discutiram por conta de estratégias e escolheram um ao outro como alvo no Jogo da Discórdia. A treta seguiu durante a madrugada no reality show. Quem está certo? Vote e dê sua opinião.

Por que teve briga de Fred e Alface?

A briga entre Fred e Alface começou na tarde de domingo, ainda antes da formação da berlinda. Os brothers do quarto Deserto se reuniram para organizar os votos, quando Ricardo afirmou que tinha um acordo com Gustavo, do grupo rival, que eles não votariam um no outro.

Fred não gostou muito da revelação do amigo e o questionou. O biomédico se defendeu: "Era meu game, parceiro. Eu tinha que me defender lá”. O influenciador digital debochou do colega ao dizer ironicamente que ele era um "jogadorzão", e Alface rebateu dizendo que ao menos não "sabonetava"

O clima entre os então aliados começou a ficar ainda mais tenso com Fred insistindo que Ricardo também estava sabonetando. "Você é um sabonetão, sabonetava lá e sabonetava aqui. A gente tinha acordo entre nós, mano. Você tinha vínculo lá e o cara te defendia”, continuou o jornalista.

Fred e Larissa também não gostaram da aproximação de Ricardo com Sarah Aline e o acusaram de jogar sujo para não ser indicado ao paredão.

O clima piorou após a formação da berlinda. Fred, líder da semana, indicou Sarah Aline para o paredão para movimentar o jogo e proteger Marvvila, sua amiga apesar de ser do grupo rival. O influenciador digital já havia comunicado a decisão para a psicóloga na tarde de domingo, o que desagradou parte de seus aliados, principalmente Alface, que acreditou que o colega expôs o grupo.

Para piorar a situação, após o fim do programa ao vivo, Sarah foi tirar satisfação com Fred. O jornalista afirmou que realmente gostava dela, Marvvila e Gabriel Santana e que votaria em alguém do próprio grupo antes de votar neles, mas que por estratégia colocou a paulista para que Key Alves saísse do reality.

Alface ouviu a fala de Fred e repassou a fofoca para Mc Guimê e Cara de Sapato. A confusão estava armada - os brothers discutiram mais uma vez e trocaram ofensas como "traíra" e "insuportável".

"VOCÊ É O TRAIDOR e tá todo mundo passando pano pra você bonitinho. To caindo fora." (Alface pro Fred Boco Roso)

O Alface disse caso caia no paredão vai puxar o fred boco roso, é o público vai decidir

ELE TA ENTREGANDO O ENTRETENIMENTO QUE O BRASIL QUER! #BBB23 pic.twitter.com/EP7NlD5AkL — EMANUEL (@usernamemanuel) March 6, 2023

Brothers discutem no Jogo da Discórdia

Fred e Alface levaram a treta para o Jogo da Discórdia de ontem. Eles escolheram um ao outro como alvo e trocaram castigos como o tiro de fumaça e a bomba de óleo.

O biomédico começou dizendo que o brother saboneta tanto no jogo que a casa caiu para ele agora. "Você falou que o Gustavo, Tina e Gaga saíram por minha causa! Saboneta tanto no jogo que caiu no seu agora, caiu a Marvvila e ia cair da Lari por sabonete seu, por ter contado pra Sarah antes que ela ia pro paredão!", disse.

O famoso afirmou que Ricardo foi extremamente desleal por ter feito um acordo com Gustavo sem o conhecimento do resto do grupo. "Uma pessoa extremamente insuportável, mal educada, despreparada, desequilibrada", completou.

Fred também afirmou que era impossível o Brasil gostar de uma pessoa como Ricardo e que os dias do colega na casa estavam contados. Mesmo após o fim do tempo que cada um podia falar, eles continuaram discutindo no gramado e precisarem ser interrompidos por Tadeu Schmidt.