Tina, Cristian, Larissa e Cezar são participantes do grupo Pipoca - Foto: Reprodução/Rede Globo

12 anônimos disputam o prêmio do programa

Participantes da Pipoca do BBB 23: quem é quem

Os participantes do grupo Pipoca do BBB 23 foram divulgados na última quinta-feira, 12. Neste ano, são doze anônimos que entram na competição em busca do prêmio. Dois deles foram escolhidos pelo público através da casa de vidro na semana passada. Conheça o elenco.

Gabriel, administrador e modelo, é um dos participantes do Pipoca

Gabriel tem 24 anos e é formado em Administração, mas quer seguir carreira como modelo. É natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, mas atualmente mora em Florianópolis (SC).

Ele tem mais de 50 tatuagens espalhadas pelo corpo. O modelo também afirmou já ter ficado com as cantoras Anitta e Luísa Sonza. Diz ser bastante centrado, vaidoso e chato com organização. Foi o mais votado entre os homens da casa de vidro para entrar no programa.

Paula, biomédica

Paula tem 28 anos e é biomédica. É natural de Jacudá, no Pará. Foi a mulher mais votada da casa de vidro e conquistou uma vaga na programa.

A nova sister namorou por seis anos, mas agora está curtindo a fase de solteira. Ela diz ser alegre, brincalhona e tem a dança como um de seus hobbys. Também afirma não gostar de pessoas que reclamam de tudo e que vira "o bicho" se mexerem com quem ela gosta.

Cezar, enfermeiro, é um dos participantes do Pipoca

Cezar tem 34 anos, é enfermeiro e mora em Salvador, Bahia. O novo morador da casa mais vigiada do Brasil considera-se espontâneo, divertido e brincalhão. Apesar de ser 0 "louco do rolê", também é romântico e sonhador.

O enfermeiro encara o BBB não pela fama, mas como oportunidade de mudar de vida. Ele já fez botox no rosto, mas descarta cirurgias plásticas.

Gustavo, fazendeiro e empresário

Gustavo tem 27 anos e é fazendeiro e empresário. O rapaz mora em Primavera do Leste, no Mato Grosso, para onde se mudou com o irmão ainda na adolescência para tentar mudar de vida.

O fazendeiro é muito religioso e fez uma novena para entrar no programa. Ele também é fã de Harry Potter, e tem cavalos de estimação. Gustavo diz ser vaidoso, batalhador, carinhoso e organizado.

Larissa, professora de Educação Física, é uma dos participantes do Pipoca

Larissa tem 24 anos, é professora de Educação Física e mora em Criciúma, para onde se mudou pois tinha o sonho de morar em uma cidade maior. A sister cursou Direito, mas desistiu a carreira e optou por mudar de curso. Hoje, ela trabalha em uma escola e também é personal trainer.

A jovem diz ser exibida, espontânea, faladeira e muito alegre. Solteira, ela afirma já ter flertado com famosos e trocou mensagens com o cantor Lucas Lucco.

Ricardo, biomédico

Ricardo tem 30 anos e mora em Arajacu, Sergipe. O novo brother é biomédico, mas tem o sonho de cursar Medicina e se tornar geriatra.

Ele se define como uma pessoa sincera, sem filtros e que não costuma dar o braço a torcer facilmente. Ricardo também afirmou ser respeitador, educado e aguerrido, além de chato com limpeza.

Sarah Aline, psicóloga e analista de diversidade

Natural de Osasco, São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos e é analista de diversidade. A sister contou que teve vários empregos para pagar a faculdade e hoje se orgulha de ter conseguido montar seu próprio apartamento sozinha.

A paulista diz ser seletiva para criar relações profundas, apesar de ter facilidade para se aproximar das pessoas. Ela também diz ser intensa, falante e adora uma fofoca.

Marília, maquiadora e influenciadora, é uma dos participantes do Pipoca

Marília tem 32 anos e trabalha como maquiadora e influenciadora digital. A sister já entrou no BBB 23 com mais de 800 mil seguidores no Instagram.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, ela se casou aos 19 anos de idade e tem o marido como o principal apoiador de seus sonhos. A nova sister diz ser bastante falante, leal, verdadeira e que entra de corpo e alma em tudo que se propõe a fazer.

Cristian, empresário

Cristian tem 32 anos e mora em Caxias do Sul (RS). Ele já foi modelo na infância e se formou em Educação Física, mas hoje trabalha como empresário e mantém um box de crossfit em sua cidade natal.

O brother diz ser uma pessoa de visão e iniciativa, tem opiniões fortes, é teimoso e metódico, mas diz não ser chato. Ele se considera um "cara do bem".

Bruno, atendente de farmácia, é um dos participantes do Pipoca

Bruno, 32, é atendente de farmácia. O novo brother é natural de São José da Laje (PE), onde mora até hoje. Ele diz ser conhecido como “princesa das fronteiras” na sua região.

O alagoano diz ser bastante agitado e ter muito energia, mas é do tipo de pessoa "8 ou 80" que se estressa rápido quando contrariado. Bruno considera-se extrovertido, transparente e muito competitivo, e bate de frente com pessoas mesquinhas e preconceituosas.

Tina, analista de marketing e modelo

Tina, 29, é analista de marketing e modelo. Nasceu na Angola, mas mora há nove anos em São Paulo onde se formou em Jornalismo e fez pós-graduação em Marketing.

Além do trabalho na área da comunicação, ela é modelo e influenciadora digital. Também já foi eleita Miss Benguela, em 2012. Tem duas filhas fruto de um relacionamento anterior, mas está solteira.

Amanda, médica

Amanda tem 31 anos e é médica. Atualmente, ela mora em Campo Largo, no Paraná. A profissional de saúde gosta de trabalhar na UTI pela imprevisibilidade e ficou 15 dias sem deixar o hospital durante a pandemia.

A sister diz ser geniosa, espontânea e animada, mas tem a desorganização como um defeito. Também gosta de uma fofoquinha, além de ser estabanada.