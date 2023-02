Porcentagem BBB 23 da manhã: quem sai entre Cristian, Ricardo e Fred

Nesta terça-feira (21), o público irá descobrir quem entre Cristian, Ricardo e Fred se tornará o quinto eliminado do BBB 23. A votação está a todo vapor e porcentagem da manhã nas parciais do UOL e DCI indica de qual lado o público está nesta briga.

Como está a porcentagem BBB 23 da manhã no UOL?

O UOL tem apontado a saída de Ricardo desde que a enquete foi publicada, logo após a formação do quinto paredão. E o resultado apontado não é diferente nesta manhã de segunda (20), às 08h00. O brother está atualmente com 61,47% dos votos.

Fred está na segunda colocação e fica bem longe da porcentagem do biomédico, somando 20,12% dos votos. Ele é seguido por Cristian, que fica com 18,41% dos mais de 53 mil votos contabilizados.

Apesar de ser o primeiro colocado com folga, Ricardo melhorou um pouco sua porcentagem em relação a noite de ontem, domingo (19). Por volta das 23h30, ele somava 64% da rejeição na parcial do UOL, número que baixou 2,53% desde então.

Enquete do DCI aponta saída de Cristian

O resultado apontado pelo DCI até o momento é diferente. Nesta votação, Cristian é o primeiro colocado e apontado como o possível eliminado da semana. O empresário gaúcho está com 54,7% dos mais de 378 mil votos contabilizados até agora, o que equivale a mais de 207 mil votos direcionados apenas para ele.

Já Ricardo é o segundo colocado por aqui, somando 29,1% da rejeição. Fred vem em último, respirando com mais tranquilidade. O jornalista soma até o momento apenas 16,2% dos votos para sair.

A enquete do DCI sofreu um reviravolta desde a noite de domingo até a manhã de hoje. Ricardo era o mais votado às 23h30 e somava 56,30 dos mais de 59 mil votos contabilizados até então. Cristian estava com apenas 20,30% e aparecia na terceira colocação. Porém, durante a madrugada e começo desta manhã tudo mudou e Cristian assumiu a liderança.

Vote na enquete BBB 23 do DCI

Votação Gshow

A votação no Gshow é a oficial do programa, ou seja, a que determina quem permanece no jogo e quem sai do confinamento. Para votar e ajudar na eliminação de alguém no BBB 23, você precisa acessar o site e ter uma conta oficial por lá.

Você deve acessar o site (https://gshow.globo.com/) ou ir direto para a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e dar início ao seu registro. Você vai encontrar o formulário de cadastro no menu do canto superior esquerdo em "cadastre-se grátis".

Serão solicitadas poucas informações pessoais e você deve aguardar a confirmação da nova conta. Depois, você volta para a página do reality show e entra na enquete BBB 23 oficial do programa. Vote em Fred, Cristian ou Ricardo e pronto! Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser, pois não há limite de votos por IP ou conta.

A votação ficará aberta até a noite de terça-feira, 21 de fevereiro, quando será feito o anúncio oficial do eliminado da semana. Mesmo que o Gshow não libere parciais durante a votação, é importante lembrar que esta é a única enquete oficial. Enquetes como a do UOL e DCI servem como um espelho para que o público confira a movimentação das torcidas, mas a porcentagem apresentada nestas parciais não afetam o jogo diretamente.

A eliminação é transmitida ao vivo na TV Globo e também pelo Pay Per View da Globoplay. Após deixar o programa, o recém-eliminado conversa rapidamente com o apresentador Tadeu Schmidt e depois segue para os estúdios do Rede BBB para participar do Bate-Papo com o eliminado.