Enquete BBB 23: quem sai entre Larissa e Alface?

Aliados no início do jogo, brothers viraram rivais e se enfrentam no 9º paredão

Larissa e Ricardo 'Alface' disputam a preferência do público na enquete BBB 23 desta semana. Antigos aliados no jogo, o biomédico rompeu a relação com os membros do quarto Deserto incluindo a personal trainer que o puxou para o 9º paredão da temporada. Quem deve ser o próximo a deixar o programa? Vote!

Quem está no paredão?

Larissa

Ela tem 23 anos e trabalha como professora de Educação Física e personal trainer em Criciúma, Santa Catarina. A sister se define como espontânea, faladeira alegre, exibida mas também desastrada e desatenta.

A sister faz parte do grupo Deserto no BBB 23 e tem como maiores aliados Bruna Griphao, sua dupla no começo do jogo, e Fred, com quem vive um affair. Apesar de ter iniciado a competição como uma das queridinhas, Larissa perdeu popularidade nas últimas semanas.

Larissa ganhou o público ao defender constantemente a amiga Bruna na época em que a atriz vivia um relacionamento conturbado com Gabriel, eliminado na segunda semana. Ela também fez sucesso nas redes sociais durante os Jogos da Discórdia por dizer o que pensa.

No entanto, algumas atitudes da sister no jogo fizeram com que ela se tornasse rejeitada por parte da audiência. A aliança com Fred e Bruna também caiu no desgosto de uma parcela dos internautas, que frequentemente reclamam do trio nas redes sociais.

Larissa também despertou interesse em alguns dos homens da casa, como Cristian, mas engatou um romance com Fred. Em termos de rivalidade, ela tem Alface como principal oponente. Ambos pertenciam ao quarto Deserto, mas o biomédico deixou o grupo após desentendimentos com a maior parte dos membros.

Após o rompimento da aliança, Larissa puxou Ricardo para o paredão no contragolpe - ela foi escolhida por Aline Wirley para ganhar o benefício. Agora ambos disputam a preferência do público na enquete BBB 23.

Ricardo

O brother tem 30 anos e é biomédico. O brother é natural de Aracaju, Sergipe, mas atualmente mora na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

O participante começou o programa fazendo parte do grupo do quarto Deserto e tinha como maior aliado Fred, com quem formou dupla na primeira semana de jogo. No entanto, o cenário é bem diferente agora.

Ricardo, apelidado de 'Alface', teve brigas com a maior parte da casa, principalmente com seus aliados. Os motivos quase sempre eram fúteis, como tretas pelo celular disponibilizado aos brothers, comida e até mesmo máquina de barbear, o que irritou muitos brothers.

O motivo que o fez romper com Fred e com os demais aliados foram as estratégias de jogo. O biomédico revelou que mantinha um acordo com Gustavo sobre não votar no caubói, o que desagradou principalmente o influenciador digital. Ambos tretaram feio e se tornaram rivais.

Desde então, ele mudou de quarto e passou a fazer parte do grupo Fundo do Mar. O brother trocou alguns beijos com Sarah Aline, mas ainda não engatou um romance com ninguém da casa.