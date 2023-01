Que horas começa a casa de vidro do BBB 23?

A casa de vidro do BBB 23 já tem data para começar. A partir desta terça-feira, 10, o público poderá acompanhar ao vivo os candidatos a brothers e sisters e escolher dois deles para entrar de fato no jogo. A dinâmica será realizada em um shopping da cidade do Rio de Janeiro.

Que dia começa e qual o horário da casa de vidro do BBB 23?

A casa de vidro do BBB 23 começa na terça-feira, 10, a partir das 10h35 (horário de Brasília).

A dinâmica será realizada no Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de poder conferir a casa de vidro presencialmente no local, o público poderá acompanhar tudo ao vivo através do pay-per-view do Globoplay. Neste ano, as imagens serão transmitidas para os assinantes da plataforma de streaming.

"Big Brother começando! Casa de vidro amanhã no Via Parque. Você pode vir aqui conferir ou pelo Globoplay e pay-per-view 24 horas por dia. A dinâmica é muito simples, escolher uma dupla [para entrar no jogo]", anunciou Boninho em suas redes sociais.

Assim como nos anos anteriores, será o público que escolherá quem deve entrar de fato para o programa através de uma votação no Gshow.

Essa será a sexta edição da casa de vidro da história do Big Brother Brasil. A dinâmica começou em 2009, quando foi realizada duas vezes na temporada, colocando Emanuel, Josiane, André Cowboy e Maíra Cardi na competição. A ação voltou a ser realizada nas edições 11, 13, 20 e 22, sendo a última realizada dentro da própria casa mais vigiada do Brasil.

Confira o vídeo do anúncio:

🚨BBB EMERGENCY! A casa de vidro começa AMANHÃ, com transmissão exclusiva pelo Globoplay e pay-per-view. Começou o jogo! pic.twitter.com/kQNbLHRexN — BCharts (@bchartsnet) January 9, 2023



Como assistir e votar na casa de vidro do BBB 23?

O público poderá assistir a casa de vidro ao vivo através do Globoplay e pay-per-view durante 24 horas por dia enquanto a dinâmica estiver acontecendo.

Para acompanhar a dinâmica do BBB 23 é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming. O preço da assinatura mensal tem custo a partir de R$27,90 por mês e pode ser pago com cartão de crédito ou carteiras digitais. Feito isso, basta acessar a aba BBB para ter acesso às câmeras disponíveis.

Já a votação da casa de vidro acontece pelo Gshow, como de costume. O público poderá escolher dois dos candidatos para entrar no jogo a partir do momento que a dinâmica começar.

Quando sai a lista de participantes do BBB 23?

A lista de participantes do BBB 23 costuma ser divulgada pouco dias antes da estreia do programa. No ano passado, foram exibidos VT's dos participante durante a programação vespertina da Globo.

Enquanto os nomes não são divulgados, o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, divulgou alguns famosos que já estariam confinados. São eles:

Bruna Griphao: atriz, 23 anos. Já atuou em novelas da Globo, incluindo Avenida Brasil (2012) e Nos Tempos do Imperador (2021);

atriz, 23 anos. Já atuou em novelas da Globo, incluindo Avenida Brasil (2012) e Nos Tempos do Imperador (2021); Vitor diCastro: influenciador digital, 33 anos. Famoso por abordar assuntos políticos e sobre a sociedade. Seguido por 1,4 milhão de pessoas.

influenciador digital, 33 anos. Famoso por abordar assuntos políticos e sobre a sociedade. Seguido por 1,4 milhão de pessoas. Mc Guimê: cantor, 30 anos. Famoso pelo hit "País do Futebol". É casado com a cantora Lexa.

cantor, 30 anos. Famoso pelo hit "País do Futebol". É casado com a cantora Lexa. Vitão: cantor, 24 anos. Famoso pela música "Café" e pelo dueto "Flores" ao lado de Luísa Sonza, com quem namorou por um ano.

cantor, 24 anos. Famoso pela música "Café" e pelo dueto "Flores" ao lado de Luísa Sonza, com quem namorou por um ano. Aline Wirley: 41 anos, cantora. Ficou famosa nos anos 2000 por fazer parte do grupo musical Rouge.

Se o número de participantes for o mesmo do ano passado, ainda há mais cinco nomes do Camarote para serem divulgados, além dos dez da Pipoca.

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, logo após a novela Travessia, sob o comado do apresentador Tadeu Schmidt.