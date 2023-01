Começou! Como assistir a casa de vidro do BBB 23 ao vivo

O BBB 23 vai começar! A partir desta terça-feira, 10, os candidatos a brothers vão ficar confinados na casa de vidro montada em um shopping do Rio de Janeiro, onde o público poderá visitá-los. Apenas uma dupla ganhará a chance de entrar de fato no jogo do Big Brother Brasil, e a escolha será feita pela audiência, que poderá assistir tudo ao vivo.

Onde vai passar a casa de vidro do BBB 23?

A casa de vidro do BBB 23 será transmitida ao vivo pelo Globoplay a partir da manhã desta terça-feira, 10, quando começa a dinâmica neste ano. Para acompanhar, é necessário ser assinante da plataforma de streaming para ter acesso ao pay-per-view. Siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo para iOS ou Android (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique em "entrar" para realizar o login ou se cadastrar. Usuários que já tiverem um plano de assinatura só precisar inserir o e-mail e a senha cadastrada para entrar na plataforma.

Novos usuário precisam adquirir um dos planos disponíveis. Clique em "cadastre-se" e preencha os dados informados, concordando também com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: escolha um plano de assinatura e efetue o pagamento. Os planos mensais tem custo a partir de R$27,90.

Passo 4: feito isso, basta clicar na aba BBB e aguardar o início da transmissão ao vivo.

Vale lembrar que a Globo também mostrará trechos da casa de vidro ao longo de sua programação.

Onde fica a casa de vidro do Big Brother Brasil 2023?

A casa de vidro está sendo montada no Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O público poderá ir até o local para ver os concorrentes às vagas no reality show.

Pela primeira vez na história do programa, a dinâmica será realizada antes da estreia do BBB 23. O anúncio foi feito pelo diretor Boninho e por um vídeo com o apresentador Tadeu Schmidt. "Quando ninguém aguenta mais de ansiedade para o BBB, o que a gente faz? Começa o jogo antes do jogo! A partir de amanhã, já tem gente morando na casa de vidro. É você quem escolhe os primeiros moradores do BBB 23", diz o jornalista.

O público poderá votar nos seus candidatos favoritos no site do Gshow. Mais detalhes serão divulgados na noite de segunda durante o intervalo da novela Travessia.

Quando começa o BBB 23?

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela Travessia. Neste ano, o elenco será dividido novamente entre Pipoca, anônimos inscritos, e Camarote, famosos convidados.

A lista oficial de participantes do BBB 23 ainda não foi divulgada, o que deve acontecer em uma data próxima a estreia do reality show. No entanto, o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, confirmou alguns nomes que, segundo ele, já foram confinados para a atração. São eles: Vitão (cantor), Bruna Griphao (atriz), Aline Wirley (cantora, ex-Rouge). Mc Guimê (cantor) e Vitor diCastro (influenciador digital). No ano passado, foram dez nomes no Camarote.

Entre as grandes novidades para este ano, está a mudança no valor do prêmio. Pela primeira vez na história, o campeão poderá sair do reality show com uma quantia superior a R$ 1,5 milhão. O valor do prêmio mudará de acordo com o desempenho nas provas, e os confinados poderão acompanhar a mudança no valor.

As estalecas também vão dar mais poder de compra para os brothers, que vão ter a oportunidade de adquirir vantagens no jogo.

O BBB 23 será apresentado por Tadeu Schmidt pelo segundo ano consecutivo. O programa tem direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

LEIA TAMBÉM:

Enquete BBB 23: quem deve entrar no grupo dos famosos?

Novos participantes do BBB 2023

Quando começa o confinamento do BBB 23